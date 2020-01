Volkswagen ‘lekt’ schetsen nieuwe Caddy

Geheel per ongeluk. Uiteraard.

Soms heb je van die titanenstrijden. Foreman tegen Ali, de Astra tegen de Golf, Camaro versus Mustang en natuurlijk de Fast & Furious franchise en de wetten van de natuurkunde.

Caddy versus Kangoo

Hét gevecht van dit jaar is wellicht minder opvallend, maar niet minder fel. Het gaat namelijk om de nieuwe Volkswagen Caddy en de Renault Kangoo. Bedrijfswagens worden minder vaak compleet vernieuwd. Dat twee rechtstreekse concurrenten bijna tegelijkertijd onthuld gaan worden, is bijna een unicum. Gisteren druppelde de eerste informatie over de Renault Kangoo binnen, vandaag hebben we (weer) Caddy-nieuws.

Wörthersee

Het gaat namelijk om deze twee afbeeldingen. Het zijn schetsen die door Volkswagen zélf zijn vrijgegeven. Natuurlijk, net als alle andere schetsen ziet de auto er spectaculair uit. Mede dankzij de lage rijhoogte, enorme voorbumper en gigantische velgen toont het geheel erg sportief. We weten al hoe de auto volgend jaar op het GTI-treffen bij de Wörthersee bij zal staan.

Herkenbaar Volkswagen

Denk je de sportieve details weg, zal er een herkenbare Volkswagen staan. Waar de Kangoo wat speelser en unieker lijkt te worden, lijkt de Caddy eigenlijk vrij veel op de oude. Dat is overigens niet heel erg vreemd. Volkswagen bedrijfswagens zijn bijna altijd traditioneel vormgegeven en verkopen erg goed. Aan het front is het herkenbaar Volkswagen, aan de achterzijde zien we een duidelijke rode gloed. Dit duidt erop dat Volkswagen tóch super-frivool is met hoge achterlichten.

MQB-platform

In technisch opzicht zal er meer veranderen dan het uiterlijk doet vermoeden. Voor het eerst zal de kleine bedrijfswagen van Volkswagen gebruik maken van het MQB-platform. Het huidige model loopt mee sinds 2003 (!). De nieuwe Caddy zal leverbaar zijn met voornamelijk veel TDI motoren, maar in dit geval eventueel met 48v ondersteuning.

Meer lezen? Dit zijn 11 bizarre Volkswagen Caddy’s op Nederlands kenteken!