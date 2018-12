Dit is de nieuwe vriendin van Daniel Ricciardo!

Alledgedly.

Ondanks dat de grid girls inmiddels zijn afgeschaft, heeft de F1 nog steeds het imago van een sport die bovengemiddeld veel vrouwelijk schoon trekt. Het verschilt wel een beetje per race. De babe-concentratie in Monaco is bijvoorbeeld nét wat groter dan die in, laten we zeggen, Hockenheim. Vraag en aanbod komt in allerlei opzichten meestal toch op vrij logische wijze bij elkaar.

Dat laatste principe ligt wellicht ook ten grondslag aan het feit dat F1 coureurs vaak in verband worden gebracht met knappe chica’s. De heren bevinden zich namelijk in een wereld die tot de verbeelding spreekt. Fame, glamour, succes, poen, de wereld rondreizen, een vleugje gevaar trotseren; je mag het misschien niet meer zeggen tegenwoordig, maar stiekem weten we natuurlijk allemaal dat menig vrouw wel warm wordt van deze stereotype, conservatieve kwaliteiten. Het is wat dat betreft net als rechtse praatjes bezigen. Sommige coureurs ‘profiteren’ daar maximaal van, zoals David Coulthard, Jenson Button en Fernando Alonso, die allen aan de haal gaan/gingen met verschillende model chicks.

Maar goed, hoewel op alle F1 coureurs hierdoor al snel het plaatje Kast-en-Sofa geplakt wordt, zijn ook op de grid de brave borsten gewoon in de meerderheid. Mannen als Vettel, Grosjean, Bottas en Hartley doen het al jaaaaren met dezelfde vrouw. Trouwe peren, op zich niks mis mee. Lange tijd viel ook Daniel Ricciardo in deze categorie, maar eind 2016 gingen hij en zijn high school sweetheart dan toch uit elkaar. De toekomstig voormalig teamgenoot van Max gaf zijn zware (reis)schema de schuld van de split. Awwwwww.