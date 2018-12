Alterrrr! Volkswagen gaat gewoon door met de plofmotor

De Suppe wordt weer niet zo heiß gegeten als die is opgediend.

Het leek even een epische week te gaan worden voor de ijsbeer. Niet alleen omdat er in Nuenen twee nieuwe exemplaren ter wereld kwamen (awww) maar ook omdat een van ’s werelds toonaangevende autofabrikanten aangaf op afzienbare termijn te willen stoppen met de verbrandingsmotor. Volgens allerlei denktanks is dat van essentieel belang om de temperatuur op deze aardkloot binnen de perken te houden, waardoor er hopelijk hier en daar ook nog een paar ijsschotsjes blijven ronddrijven in afwachting van de volgende Titanic.

Het artikel vormde dan ook de aftrap van een lekker levendige discussie in de comments over onder andere kolen, uranium, Jack Plooij en Elon Musk. Maar naar nu blijkt zijn we blij(?) gemaakt met een dode mus. Volkswagens Head of Strategy Michael Jost heeft namelijk iets voor zijn beurt gesproken, zo blijkt nu. Altijd lastig als een hoofd strategie niet goed opgelet heeft bij de strategiebespreking voor de wedstrijd.

Jost liet tijdens de Handelsblatt Automotive Summit in Wolfsburg namelijk voorkomen dat Volkswagen vanaf 2026 geen stuiver meer in de ontwikkeling van nieuwe verbrandingsmotoren zal stoppen, maar die boude claim is inmiddels ‘genuanceerd’ door Volkswagens ontwikkelingschef Frank Welsch. De korte versie van Welsch’ visie op de zaken luidt als volgt:

It is not correct to say we will stop developing internal combustion engines from 2026.

De neuzen wijzen dus in ieder geval dezelfde richting op in Wolfsburg. Maar goed, wat ligt er nu precies ten grondslag aan dit misverstand? Wel, het antwoord daarop is eigenlijk ‘Europa’. Hier bij ons móet Volkswagen langzaam maar zeker noodgedwongen de overstap gaan maken naar elektro-power, maar in de rest van de wereld is het nog (lang) niet zover. Volkswagen blijft ook in die regionen van de globe graag auto’s verkopen en als er dan zo’n vieze turbotor in het vooronder moet liggen dan zij dat maar zo:

What I think has happened is that people were talking about the 2040 date widely talked about for stopping selling ICE cars in Europe and then worked backwards in a logical way. But Europe is not the only market, other regions have their own regulations and requirements, and I can see us developing more and more efficient ICE cars long beyond the quoted 2026 date.

Tot zover de hoop die sommigen wellicht hadden dat Volkswagen uit principe overstapte op EV’s. Aan de andere kant is dit natuurlijk goed nieuws voor de dino’s die geen EV’s willen; je kan het moment nog even uitstellen. Moet je alleen wel ons oude continent verlaten…