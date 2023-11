Episch: ABT maakt de Audi R8 GT2 straatlegaal!

En dat is geen eenmalige actie, er worden 99 stuks van deze straatlegale R8 GT2 gebouwd.

Het zijn zware tijden voor de liefhebbers van Audi coupés. We schreven eerder vanmiddag dat de laatste Audi TT van de band is gerold, de A5 Coupé is niet meer leverbaar in Nederland en de R8 loopt op zijn laatste benen.

Gelukkig hebben we vandaag toch nog goed nieuws: er komt nog een epische laatste versie van de Audi R8. Die is niet afkomstig van Audi zelf, maar van ABT. Zij presenteren hun meest bijzondere project tot op heden: de ABT XGT. Dit is een straatlegale versie van de Audi R8 LMS GT2. Hoe vet is dat?

De term ‘raceauto voor de straat’ wordt te pas en te onpas gebruikt, maar in dit geval is het dus daadwerkelijk een raceauto voor de straat. Deze ABT XGT is nauwelijks te onderscheiden van de R8 GT2, afgezien van het feit dat er een kenteken op zit.

Als je instapt krijg je ook totaal niet de indruk dat je in een straatlegale auto zit. Het interieur is nog net zo minimalistisch als dat van de raceversie. Ook het racestuurtje is gewoon gebleven. Wel zijn er een aantal praktische zaken toegevoegd, zoals een handrem, centrale deurvergrendeling, een startonderbreker en een achteruitrijcamera.

Uiteraard had het straatlegaal maken van de auto meer om het lijf dan dat. ABT heeft zelfs een exemplaar op moeten offeren voor een crashtest. Ook moest de uitlaat aangepast worden om te voldoen aan de eisen qua uitstoot en geluid.

Ondanks de benodigde aanpassingen levert de ABT XGT nog net zoveel vermogen als de GT2, namelijk 640 pk. Al dit vermogen gaat enkel naar de achterwielen, want quattro is er niet bij. Ook niet onbelangrijk is het gewicht: deze straatlegale R8 GT2 weegt maar 1.400 kg, waar de R8 GT RWD 1.570 kg weegt. De topsnelheid is met 310 km/u iets lager dan die van een normale R8, maar dat is natuurlijk niet waar het om draait bij een raceauto.

Met alle moeite die ABT gedaan heeft om typegoedkeuring te krijgen, is het wel handig als ze er ook een aantal van kunnen verkopen. Dat gaan ze dan ook doen: de ABT XGT wordt in een oplage van 99 stuks gebouwd. Dat zijn er nog best wat voor een auto van dit kaliber.

Het prijskaartje is ook bekend: de Duitse vanafprijs voor de straatlegale Audi R8 GT2 is €598.000. Dat is vier keer de prijs van een R8 RWD in Duitsland, maar we denken dat ABT toch wel genoeg klanten kan vinden voor dit epische apparaat.