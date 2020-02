Gordon Murray, dit is zijn nieuwste creatie

Is het weer een geniale creatie van de vader van de Mclaren F1?

Gordon Murray houdt van uitersten. Óf bezig met een extreem snelle hypercar, óf hij is bezig met een minuscuul stadsautootje. Zijn nieuwste creatie valt in de laatste categorie en heet Motiv.

De Motiv is een eenpersoonsvoertuig dat over een elektrische aandrijflijn beschikt. Het karretje is 2,5 meter lang, 1,6 meter hoog en 1,3 meter breed en zou niet uit de toon vallen in een Star Wars-film. Het formaat is vergelijkbaar met de eerste generatie Smart Fortwo. De Motiv is echter een stuk lichter: het gewicht onder de 450 kg. Weliswaar zijn de batterijen daarbij niet meegerekend, maar toch. Dit lage gewicht betekent dat de Motiv kwalificeert als een ‘quadricycle’, oftewel een vierwielige motorfiets.

Zoals je misschien al vermoedde, is de Motiv bedoeld voor gebruik in de stad. Het karretje is verder gemaakt met autonoom rijden in het achterhoofd. Het is de bedoeling dat de Motiv ook plaats kan bieden aan een extra stoel, een rolstoel of een laadruimte. In dat laatste geval kan het voertuig worden ingezet voor bezorging binnen de stad.

De Motiv wordt aangedreven door een 20 kW sterke elektromotor. Dankzij de accu met een capaciteit van 17,3 kWh is een actieradius van 100 km mogelijk. De topsnelheid ligt op 65 km/u.

Ondanks het feit dat het eigenlijk geen auto is, voldoet de Motiv wel aan de veiligheidseisen voor een personenwagen. Het bedrijf claimt dat dit de eerste quadricycle is die een dergelijk niveau van veiligheid haalt. Vanwege het eenvoudige productieproces kunnen de kosten en de wachttijden beperkt worden.

De Gordon Murray Design Motiv beleeft zijn publieksdebuut morgen op de Mobility Re-imagined show in London. Of en wanneer we het nieuwe geesteskind kunnen kopen is nog niet bekend. Eerst krijgen we waarschijnlijk nog een heel ander voertuig te zien uit de koker van Gordon Murray: de T.50. Dit wordt een hypercar in de geest van de F1.