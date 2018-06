Dit is de Orbit, het nieuwste project van Henrik Fisker

Henrik Fisker heeft weer wat nieuws. Dit keer is het geen luxe sedan of coupé, maar iets totaal anders.

Zo mooi als de Karma was, zo lelijk oogt dit project. Fisker noemt het de Orbit. Het moet een autonoom busje voorstellen. Het busje heeft als doel om passagiers op te pikken en ze af te zetten op plek van bestemming.

Passagiers kunnen aan de hand van een app een ophaalpunt kiezen. Het busje zal vervolgens zelfstandig naar deze plek rijden. De attractie van de Orbit zit hem in de wielen. Het busje maakt gebruik van het Protean Drive systeem, ontwikkeld door het Britse bedrijf Protean Electric. Dit betekent dat de elektromotoren in de wielen zijn verwerkt, zodat er meer ruimte voor passagiers kan worden gecreëerd.

Ieder wiel beschikt over 109 pk vermogen. Aanvankelijk zal het een tweewiel aangedreven constructie zijn, maar het vermogen van alle vier de wielen gebruiken zou eventueel ook kunnen. Hierdoor kan het totaalvermogen variëren van 218 tot 436 pk. In theorie kan iedere elektromotor per wiel 1.250 Nm aan koppel leveren. Uiteraard is dat iets teveel van het goede voor de doelstelling van dit autonome busje, dus het koppel zal flink worden teruggeschroefd.

Henrik Fisker gaat later dit jaar tests uitvoeren met de Orbit. Het is de bedoeling dat volgend jaar de eerste routes met het autonome busje gereden gaan worden.