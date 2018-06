Dit zijn alle NL coureurs tijdens de 24u van Le Mans 2018

Het zijn er véél!

De afgelopen jaren was de 24 uur van Le Mans een strijd die, aan de kop van het veld, werd gestreden door verschillende fabrikanten. Nu, na het vertrek van Audi en daarna Porsche, alleen Toyota (startnummers #7 en #8) overgebleven is, kunnen we spreken van een vrij eentonige wedstrijd. Tenzij je de rest van het veld meerekent.

Afgezien van de 8 andere LMP1-auto’s en het veld van 20 LMP2-auto’s, doen er maar liefst 17 GTE Pro-auto’s mee, evenals een dertiental GTE Am-auto’s. Naast de titanenstrijd in het GTE-veld (Porsche en Ford nemen ieder 4 auto’s mee) wordt Le Mans dit jaar wederom opgeleukt door in totaal 24 (ex-)Formule 1-coureurs. Naast Vitaly Petrov (SMP Racing), Kamui Kobayashi (Toyota Gazoo Racing) en Sebastien Buemi (Toyota Gazoo Racing), doen Fernando Alonso (Toyota Gazoo Racing), Juan Pablo Montoya (United Autosports) en ook Jenson Button (SMP Racing) mee. In dit artikel richten wij ons echter op de Nederlanders.

In 2018 zien we bijna een verdubbeling van het aantal Nederlanders tijdens de 24 uur van Le Mans. Waar er vorig jaar nog vijf meededen, verschijnen er dit jaar liefst negen (8 coureurs + 1 team) aan de start van de race. Één hiervan doet mee in de hoogste klasse. In de LMP1-klasse komt niemand minder dan Renger van de Zande uit voor het team van DragonSpeed, naast teamgenoten Henrik Hedman en Ben Hanley.

In de LMP2-klasse is het iets drukker, al is dit grotendeels te danken aan Racing Team Nederland. Het team bestaat dit jaar volledig uit Nederlanders, want Rubens Barichello maakt plaats voor Giedo van der Garde. Oude rot Jan Lammers neemt plaats naast Jumbo-baas Frits van Eerd. Uiteraard vergeten we Ho-Pin Tung niet (Jackie Chan DC Racing) en Ate Dirk de Jong, de vijftigjarige coureur die zijn Le Mans-debuut maakt voor het team van Algarve Pro Racing.

In de GTE Pro-klasse vinden we Nicky Catsburg als enige. Het zal hem vast niet deren, want de geboren Amersfoorter mag de volledig nieuwe BMW M8 GTE (BMW Team MTEK) aan de tand voelen. Overigens zal hij dit in goed gezelschap doen. Catsburg deelt zijn BMW met Martin Tomczyk en Philipp Eng.

In de GTE Am-klasse herkennen we wederom maar één enkele Nederlander. Kun je hem raden? Waarschijnlijk wel, want Jeroen Bleekemolen neemt voor de zoveelste keer deel aan de belangrijkste uithoudingsrace van het jaar. Bleekemolen rijdt dit jaar echter geen LMP2-auto, maar een heuse Ferrari 488 GTE. Wel weer voor Keating Motorsports. Jeroen deelt de auto met Ben Keating en Luca Stolz.

Beeld: Racing Team Nederland