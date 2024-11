Dit zijn de meest bijzondere elektrische occasions op Marktplaats

We zijn op jacht gegaan naar ongebruikelijke EV’s op Marktplaats.

De laatste jaren is het aanbod van EV’s exponentieel gestegen, maar het aanbod van elektrische occasions is nog niet heel afwisselend. Op Marktplaats vindt je vooral heel veel Tesla’s, Kia Niro’s en BMW i3’s. Vandaag gaan we echter kijken naar de minder voor de hand liggende elektrische occasions. Want die zijn er ook, als je goed zoekt. Of je ze ook wil hebben is vraag twee…

2013 – 111.712 – €5.940

We beginnen met een zeer onopvallende auto, namelijk een doodgewone zilvergrijze Ford Focus. Toch is dit wel degelijk wat bijzonders, want deze Focus is namelijk elektrisch. De Focus Electric werd in eerste instantie alleen op de Amerikaanse markt geleverd, maar later ook in Europa en Nederland. Er zijn er maar heel weinig van geleverd: er staat 24 exemplaren op Nederlands kenteken. Met een NEDC-range van 162 km en een nieuwprijs van 40 mille (in 2013!) was het ook niet wat je noemt een aantrekkelijke deal. Misschien herken je trouwens het troosteloze terrein op de foto’s: deze auto staat te koop bij Jet Cars.

2016 – 16.000 km – €7.145

Voordat Citroën de Ami nieuw leven inblies was er al een reïncarnatie van de Mehari. Deze elektrische strandauto heeft een typisch Citroën-design, maar stiekem was het een omgebouwd auto van de Franse fabrikant Bolloré. De E-Mehari beschikt over een 30 kWh accu en heeft een topsnelheid van 110 km/u. Er staan 30 stuks op Nederlands kenteken, waaronder dit kekke gele exemplaar.

2023 – 22.529 km – €59.900

We schreven eerder al dat er een partij HiPhi’s werd geveild in Nederland, maar nu staat er ook eentje te koop op Marktplaats. Mét Nederlands kenteken zelfs. Dit is vooralsnog de enige HiPhi op Nederlands kenteken en daar zullen er nooit veel meer bijkomen, want de toko is al failliet. Daar kunnen we niet al te rouwig om zijn want het is een hondslelijk apparaat. Met 655 pk en 555 km range zijn de specs wel aanzienlijk beter dan die van de andere auto’s uit dit lijstje. Je zou denken dat dit een gloednieuwe auto is, maar er staat toch al 22.529 km op de teller. Dit is namelijk een demo geweest, aan de kentekenplaathouder te zien in Duitsland.

2022 – 39.360 km – €28.900

De Chevrolet Bolt EUV is een auto die we hier in Europa niet kennen en toch ook weer wel. Dit is namelijk het Amerikaanse broetje van de Ampera-e (niet te verwarren met de Ampera, wat een hybride sedan was). Om het nog iets ingewikkelder te maken: dit is de Bolt EUV, wat weer een iets grotere versie is van de Bolt EV. De Ampera-e werd geleverd tot 2020, maar de Bolt hield het langer vol. Dit exemplaar dateert namelijk uit 2022. De Bolt EUV beschikt over een 204 pk sterke elektromotor en een 60 kWh accu, die goed is voor 402 km range. Je hebt in ieder geval wel iets unieks in Nederland, want voor zover wij weten is dit de enige Bolt EUV in ons land.

1972 – 87.000 km – €49.500

Nog een Citroën, maar wel iets totaal anders: een elektrische Citroën Ami. En dan niet de nieuwe Ami, maar een oude. Een klassieker ombouwen naar een EV vinden we niet altijd even logisch, maar bij een klassieke Citroën past het wel. De auto is door 2CVgarage voorzien van een 34 pk sterke elektromotor, een 30 kWh accu en een heuse 3-fase lader. Hij is wel een stuk duurder dan een normale Ami, met een prijskaartje van net geen 50 mille.