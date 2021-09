Dit is de Porsche Taycan met de meest downforce

‘Functie boven vorm’, aldus tuner DMC.

Porsche is niet vies van grote spoilers, als je kijkt naar de diverse GT3- en GT4-modellen. De spoiler van de nieuwe 992 GT3 is groter dan ooit. Die zit er echter niet voor de show: de heftig bespoilerde Porsches zijn ook echte circuitbeesten die extra downforce goed kunnen gebruiken.

De kans dat we op een Taycan eveneens een grote spoiler gaan zien is vrij klein, want een Taycan GT3 is niet voor de hand liggend. Voor degenen die tóch per se een GT3-look willen op hun Porsche Taycan heeft DMC echter een oplossing.

De Duitse tuner presenteert met trots de ‘GT Aero Kit’, waarvan de achtervleugel de grootste blikvanger is. De spoiler is geheel gemaakt van carbon fiber en volgens DMC ontwikkeld in de windtunnel. De tuner meldt aan dat ze functie boven vorm hebben gesteld. Deze uitspraak is ietwat ironisch, want de klanten zullen deze spoiler echt niet bestellen omdat het een functionele toevoeging is.

Naast de spoiler heeft DMC ook nog een carbon fiber front lip en side skirts voor de Porsche Taycan. Om de auto ook in het donker op te laten vallen zijn de letters ‘Porsche’ op de achterkant verlicht. Als je je naam (Charles bijvoorbeeld) in verlichte letters op de achterkant wilt, kan DMC dat trouwens ook voor je regelen.

Voor de aerokit van DMC ben je minstens $5.990 kwijt. Dat komt neer op zo’n €5.070. Als je echter ook voor gesmede velgen en een carbon interieurtrim gaat kan de prijs oplopen tot boven de €20.000.