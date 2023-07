De productieversie van de Renault 5, dit is ‘m!

Is de nieuwe Renault 5 met kleinere wielen nog steeds leuk, of wordt het een soort Honda e-verhaal?

Het Renault 5 prototype was keigaaf, daar is iedereen het over eens. Het prototype oogde ook al redelijk productierijp, dus het kan eigenlijk niet meer misgaan. Toch is het altijd nog even afwachten. De productieversie van de Honda e viel ook een beetje tegen, met wielen die net zo klein zijn als de range.

De concept car dateert al uit januari 2021, dus het wordt langzamerhand tijd voor de productieversie van de Renault 5. Voor degenen die ongeduldig worden komen de Fransen nu met een voorproefje. We krijgen namelijk plaatjes te zien van een grotendeels ongecamoufleerd exemplaar. Je moet alleen even de gekke Tron-lijntjes wegdenken.

We kunnen allemaal opgelucht ademhalen: de productieversie van de R5 is geen slap aftreksel van de concept car. De proporties zijn intact gebleven en we zien ook vrijwel alle designelementen terugkomen. Het enige wat lijkt te ontbreken zijn eigenlijk de verlichte letters ‘Renault’ op de voor- en achterbumper.

De verschillen zijn vooral praktische zaken: de productieversie krijgt normale deurgrepen en spiegels en de velgen zijn een maatje kleiner. Ook is de laadpoort verplaatst: bij de concept car zat die bovenop de ‘motorkap’, nu zit die gewoon links in het voorscherm.

Hoewel het design al definitief is, is de Renault 5 nog steeds niet klaar voor productie. Er moeten nog een hoop testkilometers gemaakt worden voordat de auto echt af is, zo blijkt uit het persbericht. Nog even geduld dus. Renault noemt nog geen moment van introductie, maar de leveringen zullen sowieso pas volgend jaar beginnen. De Zoe kan dus voorlopig nog even niet met pensioen.