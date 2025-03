Red Bull opteert tegen woke kleurstelling vanwege gewicht

Once you go woke, you go broke. Zodoende opteert Red Bull nu ook tegen een woke kleurstelling.

Komend weekend staat de Grand Prix van Japan op de planning. Het wordt een spannende affaire voor thuisheld Yuki Tsunoda. De 24-jarige Japanner zal namelijk zijn eerste race rijden voor Red Bull Racing. Op de eerste persfoto’s zag Yuki er meteen uit als een oude man, wat voer was voor forum-ridders. Van het tweede Red Bull zitje word je direct vijf jaar ouder, zo luidde het. Maar Yuki heeft er vertrouwen in en mikt meteen op het podium. We gaan het zien of iemand anders dan Max de wilde stier kan temmen.

Oorspronkelijk zou er nog een ander nieuwtje op de Red Bull zitten, te weten een andere livery. In het laatste jaar van de samenwerking met Honda, wilde Red Bull de motorenfabrikant bedanken met een speciale kleurstelling van de bolide. Om een of andere reden zou men de Red Bulls roze hebben willen spuiten, aldus journalist Kym Illman.

Dat feest gaat echter niet door, vanwege een bijzondere reden. De roze verf zou te zwaar zijn geweest. En uiteindelijk wil je natuurlijk wel winnen in de sport. Dus is er gekozen om af te zien van dit plannetje. In plaats daarvan krijgt de RB21 nu naar verluidt een witte livery. Een beetje lijkend op de kleurstelling waarmee men in 2021 de Grand Prix van Turkije deed. Of op de auto van Racing Bulls, die dit jaar ook voornamelijk wit is.

Gelukkig voor de wokesters vliegt Alpine nog wel de roze BWT vlag. Helaas is het echter ook het enige team dat nog geen punt gescoord heeft dit jaar, dat dan weer wel.