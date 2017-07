Dit is de raarste auto die je vandaag gaat zien

En er ligt ook nog eens een V10 onder de kap!

Speciaal voor collega @Jaapiyo hebben we eens een ouwe concept car uit de hoge hoed getoverd met minimale front overhang. De Chrysler Chronos uit 1998 was geïnspireerd op auto’s die het merk in een ver verleden bouwde en dat leverde een koets met een rugzakje op, zachtjes uitgedrukt.

De Chronos had een royale wielbasis van afgerond 333 centimeter en tussen die assen lag een 6.0 V10 met ongeveer 350 pk. Verder werd de concept car gebouwd op een aangepast chassis van de Viper, die eveneens was uitgerust met een V10, zij het een iets groter en krachtiger exemplaar.

Ondanks de behoorlijk stevige wielbasis was de Chronos met een lengte van 522 centimeter niet eens zó heel lang. Een S-klasse, 7-serie of A8 met verlengde wielbasis is ongeveer even lang. Toch liggen die auto’s wat mij betreft een stukje prettiger op het netvlies en dat heeft vooral te maken met het feit dat de Chronos een bij elkaar geraapt zooitje lijkt.

De neus is overduidelijk herkenbaar als wat later de 300C zou worden en oogt best prima, maar de cabine lijkt teveel in de auto weg te zakken waardoor de proporties niet helemaal meer kloppen. Als je de Chronos wél een gaaf en mooi apparaat vindt mag dat natuurlijk ook.