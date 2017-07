Koop de Lancia Delta Integrale 16V II van Jay Kay

Als je in deze Lancia rondrijdt, denk je waarschijnlijk dat je gestorven bent en naar de hemel bent gegaan.

De hete hatchback heeft namelijk de nodige canned heat opgeslagen in zijn geblazen 2.0-liter turbomotor, die loskomt als je het gaspedaal intrapt. De legende met meer differentiëlen dan je handen hebt, werd ooit geconcipieerd als het homologatie-model van het zo mogelijk nóg legendarischere gelijknamige rally-kanon. Daarmee reeg Lancia het ene rallysucces na het andere aan elkaar. Het merk Lancia is inmiddels zo goed als dood, maar gelukkig klimmen de oude Delta’s af en toe nog eens een heuvel op.

Zoals de titel van dit bericht al zegt is deze rode Integrale het voormalig eigendom van Jamiroquai-zanger Jay Kay. Deze succesvolle troubadour staat bekend om zijn passie voor auto’s. Hij heeft er tientallen, onder andere een groene Ferrari LaF. Bewijs van zijn ernstige aandoening zie je ook terug in een aantal van zijn muziekvideo’s, zoals die voor de single cosmic girl.

De rode Delta werd in 1994 verkocht in Italië, maar is in 2000 verscheept naar het Verenigd Koninkrijk. De auto is dus ‘gewoon’ linksgestuurd, zoals overigens alle Delta Integrales. Jay Kay kreeg de auto in 2009 in zijn bezit en heeft begin dit jaar nog een grote motorrevisie laten uitvoeren ter waarde van 8.620 Pond. De Delta wordt op 30 juli geveild via Silverstone Auctions.

Bedankt Dennis voor de tip!