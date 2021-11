Chevy Beast is ontzettend brute off-roader met Corvette V8

En nee, dit is niet het nieuwe vervoer van Joe Biden.

Als we het hebben over een Amerikaanse auto met de naam ‘Beast’, dan denk je waarschijnlijk aan een gigantische, hondslelijke zwarte Cadillac. Chevrolet heeft nu echter ook een Beast. Dit is een totaal andere auto, maar de naam is niet minder toepasselijk.

Terwijl de POTUS in The Beast zo beschermd mogelijk zit, ben je in de Chevy Beast juist blootgesteld aan de elementen. Dit is namelijk een spartaanse off-roader, waarbij er geen plaats is voor overbodige luxe als ramen en deuren.

De Beast is gebaseerd op het chassis van de Silverado, maar dat is er niet aan af te zien. Het Chevrolet-logo is zo’n beetje het enige zichtbare onderdeel dat gelijk is aan een Silverado. Het koetswerk is verder compleet anders.

Ook het chassis is niet identiek aan dat van de Silverado, de op een na best verkochte auto in de VS. Dat is namelijk ingekort en geschikt gemaakt om op hoge snelheid door de woestijn te raggen.

Voor de aandrijving hebben de Amerikanen gekozen voor brute power. De Beast is namelijk voorzien van een 6,2 liter LT4 V8 met supercharger. Dit blok is ook te vinden in de Corvette Z06 en is goed voor 659 pk en 881 Nm koppel.

Chevrolet heeft de Beast speciaal gebouwd voor de SEMA Show, die deze week plaatsvindt. Veel rondjes door de woestijn zullen er waarschijnlijk dus niet mee gereden worden. Alhoewel de woestijn wel om de hoek is bij de SEMA, dus wie weet.