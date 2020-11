Renault Talisman is officieel de goedkoopste D-segmenter - Autoblog.nl

Renault deelt mee wat de prijzen van de Talisman facelift zijn. Die vallen niet tegen.

Buiten de premiummerken zijn D-segment auto’s niet meer in trek. Dat is best wel jammer, want er zitten wel degelijk gave modellen tussen. De Opel Insiginia, de Peugeot 508 en ook deze Renault Talisman: het zijn stuk voor stuk gewoon geslaagde auto’s.

Facelift

De Renault Talisman nam in 2016 het stokje over van de Laguna en staat dus alweer vier jaar in de showrooms. Dat was ook meteen de plek waar je de meeste Talismans tegen zal komen, maar dat terzijde. Traditioneel is het na vier jaar tijd voor een facelift. Die kreeg de Talisman dan ook, maar Renault veranderde niet meer dan strikt noodzakelijk.

Subtiel

Wat de facelift inhield meldden we al in februari, maar dat ben je waarschijnlijk weer vergeten. Het is ook geen memorabele update. Het zijn vooral de voorbumper, de koplampen en de achterlichten die subtiel zijn gewijzigd. Nieuwe LED-dagrijverliching is nu standaard, adaptieve LED Matrix-verlichting is optioneel. In het interieur prijkt een nieuwe 10,2 inch Virtual Cockpit. Als je voor de Intens of Initiale Paris-uitvoering kiest tenminste.

Prijzen

Bij de facelift van de Renault Talisman horen ook nieuwe prijzen. De instapper is nu de 140 pk sterke TCe 140 Business Zen. Deze kost in sedanvorm €32.960. De Estate heeft een meerprijs van €1.200. Tot en met 2018 was de instapper de TCe 150. Daarna nam die de TCe 160 deze rol op zich, die vanaf €36.650 in de prijslijsten stond. De instapper is nu dus beduidend goedkoper geworden, maar dan moet je wel kunnen leven met 20 pk minder.

Concurrentie

De nieuwe Talisman is niet alleen goedkoper dan de pre-facelift Talisman, maar ook goedkoper dan de concurrentie. De prijzen van de Passat beginnen namelijk bij €37.985. Het is niet zo dat deze auto een stuk beter gemotoriseerd is, met 150 pk. De instapper van de Opel Insignia is nog een stuk duurder: die kost minstens €39.399. Alleen de 508 is momenteel iets goedkoper, met €32.240. Dat heeft de Franse concurrent puur te danken aan een tijdelijk voordeel van 5 mille dat alleen op modellen uit voorraad geldt. Daarnaast moet je het in de Peugeot doen met een driepitter. Conclusie: Renault heeft de Talisman aardig scherp geprijsd.

Voor de volledigheid hieronder de complete prijslijst. De vernieuwde Talisman is vanaf begin 2021 leverbaar.