Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van België 2022

Gisteren in de tweede vrije training was een Belgische moeder hebben een garantie op een top-4 klassering. Is dat vandaag weer zo, in de kwalificatie voor de Grand Prix van België?

De Formule 1 is weer neergestreken in de fraaie Belgische Ardennen voor de eerste race na de zomerstop. De vier weken pauze zijn eigenlijk voorbij gevlogen, ook al omdat Fernando Alonso en Oscar Piastri ons ook zonder races flink bezig hebben gehouden met hun onverwachte moves. Alpine schudt nog steeds een beetje na. Momenteel gaat het gerucht dat men Gasly wil hebben bij team Frankrijk.

Max Verstappen ondertussen heeft zijn tweede titel al bijna binnen. Ja, Ferrari was in grote delen van de eerste seizoenshelft misschien nipt sneller dan Red Bull. Maar de laatste races was de rees pees van de Scuderia ook zonder strategische blunders al lang niet meer zo superieur. Eigenlijk heeft gisteren al laten zien dat team rood echt niet de laatste seizoenshelft gaat domineren, om alsnog een aanval te kunnen doen op Red Bull. MV1 was qua snelheid ver superieur.

Wordt het dan weer een appeltje-eitje voor de Nederlander dit weekend? Nou neen, want Verstappen zal door het inzetten van nieuwe onderdelen een gridstraf incasseren. Hetzelfde geldt overigens voor zijn grote rivaal Leclerc en enkele andere coureurs. Dus mogelijk krijgen we een interessante inhaalrace met een gehusselde grid, waarin de twee toppers zich door het veld heen moeten vechten.

Perez en Sainz pakken geen straffen en zijn op papier dus de geijkte kandidaten voor de zege. Pakken ze die kans ook, in de kwalificatie voor de Grand Prix van België in 2022?

Q1

Latifi is de eerste op de baan, maar niet de eerste die een ronde neerzet. Dat is namelijk Mick Schumacher, maar zijn rondetijd is niet extreem indrukwekkend. De Mercs komen dan Micks tijd verbeteren, maar maken daarbij ook geen enorme indruk. George Russell mag zich er wel op verheugen dat hij een halve seconde sneller is dan Lewis Hamilton. Maar het feit dat Magnussen sneller is dan Hamilton, geeft wel aan dat de revival van Mercedes er voorlopig niet is.

Perez en later Sainz laten vervolgens wat snelheid zien. Maar er is één man veel sneller dan iedereen. Dat is Max Verstappen. Het verschil met Perez is uiteindelijk bijna acht tienden van een seconde. Ongeloofeloos. Het is duidelijk dat onze held de RB18 inmiddels zeer goed voor elkaar heeft en dat zijn Mexicaanse teammaat het zwaar zal krijgen.

Maar, het gaat om de afvallers. Het is nog even spannend, maar een daarvan heet wederom Vettel. De Duitser is dit keer twee duizendsten van een seconde te langzaam, ook omdat Albon zijn Williams bij het vallen van de vlag naar P6 sleept. De Britse Thai split daarmee de Mercs. Teamgenoot Latifi kan dit huzarenstukje niet matchen en breekt zijn laatste ronde af. Tsunoda maakt een vout en net als Bottas maakt de Japanner daarna zijn ronde niet af, terwijl Magnussen te langzaam is.

Vijf verschillende auto’s bij de laatste vijf dus. Automatisch mogen de teammaten van de vijf afvallers dus trots zijn op hun prestatie. BOT heeft een excuus daar hij een van de mannen met een gridstraf is, dus voor hem had het niet zoveel zin om het onderste uit de kan te halen. Desalniettemin, laatste eindigen in een sessie is nooit echt een teken van weelde.

De afvallers: Vettel -Latifi – Magnussen – Tsunoda – Bottas

Q2

Verstappen is ook in Q2 al snel weer de rapste. Perez komt dit keer erg dicht in de buurt, maar dat heeft een verklaring. Verstappen heeft zijn tijd neergezet op gebruikte softs, Perez rijdt op nieuwe softs. De Ferrari’s zijn nergens. Sainz sluit aan als derde met zeven tienden achterstand. Leclerc is bijna een seconde te langzaam en moet zelfs Ocon en Norris voor zich dulden. De Monegask is helemaal niet blij met zijn auto, zo blijkt via de radio.

Een aantal teams werken voor de tweede runs in de sessie samen om tenminste één coureur Q3 in te tillen. Norris en Ocon zijn ook coureurs met dikke gridstraffen en geven hun teammaten een tow in de eerste sector. Alonso gaat daarmee naar P5, Ricciardo naar P8. Maar de Mercs en Albon komen nog. Albonio? Maar die rijdt toch voor Williams?

Jawel, maar de Williams blijkt erg glad te zijn en kneiterhard te gaan op rechte stukken. AA23 haalt daarmee daadwerkelijk Q3, wat de geplaagde Ricciardo uit de top-10 drukt. Leclerc acht het noodzakelijk om nog even een snelle run te doen en gaat daarmee dan in ieder geval wel naar P1. Er zit natuurlijk nog wel wat pace in de Fezza, maar de Red Bull lijkt gewoon een stuk sneller.

De afvallers: Ricciardo – Gasly – Zhou – Stroll – Schumacher

Q3

Albon zet de eerste tijd neer, maar Perez en Verstappen zijn al onderweg. Perez gaat naar een 1:44.4, maar Verstappen zet daar een 1:43.6 tegenover. Sainz is een tiende sneller dan Perez en is daarmee feitelijk spekkoper. Omdat Verstappen en Leclerc gridstraffen incasseren, gaat de de facto strijd om pole feitelijk tussen secondanten Perez en Sainz.

Ferrari maakt weer een voutje, door Leclerc naar buiten te sturen op nieuwe softs. Dat was duidelijk niet de bedoeling en LEC vraagt ‘wait…what are these tyres’. De Ferrari pitmuur antwoordt daarop ‘yeah sorry that’s a mistake’. Als het nu de enige zou zijn die ze dit jaar maken, dan zouden we dat allemaal kunnen begrijpen…Enfin, gelukkig heeft teambaas Mattia Binotto nog wel alle vertrouwen in deze chronische blunderaars.

Wat we wel moeten zeggen is dat Ferrari in ieder geval probeert Sainz te helpen met een tow, net als Alpine en McLaren. Red Bull heeft meer zoiets van ‘nee, Perez, zoek jij het maar lekker zelf uit’. Sainz is ondanks een perfecte tow niet sneller dan in zijn eerste poging. Perez zet ondertussen wel een persoonlijk snelste eerste sector neer…

Sainz maakt een voutje in de tweede sector, maar het maakt niet uit. Perez komt in het verkeer te zitten en kan zijn rondetijd niet verbeteren. Sainz pakt zo, na de straf van Max, de pole. Perez staat naast hem op de grid. Leclerc wordt vierde, maar krijgt dus ook straf, net als Ocon op P5. Zesde man Alonso, staat morgen derde op grid, naast zijn oude maat Hamilton die dan toch op de valreep weer Russell inpakt. Het wordt nog even rekenen wie nou precies waar staat. Maar met deze pace wint Verstappen morgen natuurlijk gewoon. Straatfeest?

UPDATE: Na wat rekenwerk hebben we de volledige startopstelling uitgevogeld.

F1 kwalificatie België 2022: De volledige uitslag