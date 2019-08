Red Bull gooit koud water op Verstappens titelaspiraties

Maar...Maar...Het kan toch nog?

Eerlijk is eerlijk, na het eerste handjevol races van het jaar is het überhaupt een wonder dat we überhaupt nog kunnen spreken over een gevecht om de titel in de F1. Na het eerste handjevol races was het namelijk eigenlijk alweer duidelijk dat Hamilton ermee aan de haal zou gaan. En waarschijnlijk gebeurt dat ook gewoon, maar toch stak er na de afgelopen opeens weer een sprankje hoop de kop op.

Dat heeft alles te maken met de snelheid die Max Verstappen aan de dag ligt. Kijk, je kan een keer een race of twee winnen onder bijzondere omstandigheden natuurlijk, maar wereldkampioen word je alleen als je ook mee kan doen voor de pole position. In dat geval rijd je namelijk de helft van de tijd vanaf de eerste startpositie saai naar de finish en zo worden titels gewonnen. Tot afgelopen zondag was dat Max nog nooit gelukt, maar nu dus wel. Ondanks dat hij de race uiteindelijk nipt verloor biedt dat mogelijkheden zou je zeggen.

Doch volgens Red Bull Racing teambaas Christian Horner mag er meteen weer koud water gegooid worden over deze gedachte en iedereen die hem uit. En potdikke was dat water koud. Ze hadden waarschijnlijk nog ijs over om de blikjes Red Bull te koelen. Enfin, Christian gooit ons de harde feiten nog maar even in het gezicht:

Hamilton ligt nu praktisch drie zeges voor op Max, maar er zijn nog maar negen races te verrijden. Lewis moet dus drie races thuisblijven, of een schimmelinfectie op zijn voet krijgen. Maar dat is allemaal onwaarschijnlijk. Ze [Mercedes] moeten het wel echt ontzettend verknallen om dit kampioenschap niet binnen te halen.

Puur theoretisch kan het natuurlijk nog wel. Max staat 69 achter en zou er maximaal nog 234 kunnen scoren (voor negen zeges en negen snelste rondes). Na de zomer komt Honda bovendien met een upgrade die naar verluidt 25 pk extra brengt en ExxonMobil heeft ook nog wat speciale brandstof in ontwikkeling die nog een extra zetje kan geven. Maar in het nadeel van Red Bull spreekt dat er wat circuits volgen waar Mercedes op basis van het verleden alsnog sterker geacht moet worden, zoals Spa, Monza en Sochi. Tevens staat Mercedes er beter voor wat betreft het gebruikte aantal motoronderdelen en dus potentiële gridstraffen. Horner gaat dan ook volledig voor de rol van de underdog. Pas volgend jaar moet het volgens hem gaan gebeuren:

Ons doel voor de tweede seizoenshelft is de afstand [op Mercedes] verkleinen. Hopelijk zit er nog een race bij zoals in Hockenheim waar het lot ons gunstig gestemd is. En wij en Honda zullen natuurlijk proberen nog meer performance te vinden. Maar we zien de rest van het seizoen vooral als een opbouwjaar op weg naar het seizoen van 2020.

Realistische taal van Christian, of mag hij van jou meer ambitie tonen om Mercedes te laten weten dat ze nog even aan de bak moeten dit jaar?