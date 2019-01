Dít is de tijd om een auto te kopen in België!

Toe aan een nieuwe auto? Nu is de beste tijd.

Waar in Nederland een autobeurs als de AutoRAI al jaren zo dood is als een dodo, is de Brusselse autosalon springlevend. Zoals het een lokale autobeurs betaamd, draait het hier om de verkopen. De echte primeurs zijn immers voorbehouden aan internationale grote beurzen zoals de Autosalon van Genève, Detroit en de Los Angeles Autoshow.

Hoewel Brussel ook altijd wel wat primeurtjes pakt, ligt de voorkeur bij autoverkoop. Importeurs van automerken doen er alles aan om nieuwe auto’s te verkopen. De beurs zal eind januari plaatsvinden. In de weken daarnaartoe brengen automerken de show regelmatig onder de aandacht.

Het is niet alleen een interessante periode voor autobedrijven in België. Ook banken proberen een graantje mee te pikken van de autobeurs in de Belgische hoofdstad. Dit doen ze onder meer door interessante financieringen op nieuwe auto’s aan te bieden. De ene bank smijt met nog meer korting dan de andere bank.

Het is natuurlijk altijd goedkoper om een auto in één keer af te betalen, maar voor diegenen die een financiering overwegen komen de banken met aantrekkelijke voorwaarden. De goedkoopste aanbieder is Argenta, met een constructie voor auto’s die beter zijn voor het milieu. ‘Ecologische voertuigen’, zoals ze dat in België noemen, kunnen met een financiering van 0,65 procent worden gekocht. De rente van reguliere nieuwe auto’s gaat van 1,85 procent naar 0,85 procent. Dit is gebaseerd op een financiering voor twee jaar. Andere banken die stunten met kortingen zijn BNP Paribas Fortis en de AXA Bank. In sommige gevallen zijn er ook kortingen voor tweedehands auto’s.

Om het voor jezelf zo interessant mogelijk te houden, is het goed om de voorwaarden van banken door te pluizen. Het aantrekkelijkste aanbod krijg je vaak alleen als je zelf een groot deel van de aanschaf ophoest. Bovendien moet de looptijd zeker niet te lang zijn, mik op 24 of 36 maanden. Daarnaast voorkom je zo dat je uiteindelijk na die twee of drie jaar alsnog veel geld kwijt bent aan een dergelijke financiering.

Volgens HLN loont het om niet nu al meteen een bank te bellen. Het jaar is pas net begonnen en de beurs is nog zeker drie weken van ons verwijderd. Het loont om geduld te hebben, want de kans bestaat dat zo vlak voor aanvang van de autosalon een bank opstaat met een nog aantrekkelijkere korting. Het is goed om in het achterhoofd te houden dat het gemiddelde tarief in 2018 op 0,65 procent lag.

Het is geen toeval dat de banken stunten met interessante financieringen. Het is voor hen ook zeer aantrekkelijk. Commerciële banken moeten 0,40 procent rente betalen over het ingezamelde spaargeld. Door massaal financieringen af te sluiten verdwijnt het geld tijdelijk in handen van klanten. Banken ontlopen zo een fikse rente te moeten betalen en het geld komt uiteindelijk weer terug na een bepaalde periode.

Er heerst een steeds kleiner taboe op het geld lenen voor de aanschaf van een goed, in dit geval een auto. Enkele maanden geleden werd nog bekend dat ook steeds meer Nederlanders opteren voor een autofinanciering. Vertrouwen in de economie (en dus de eigen bankrekening) lijkt hier een voornaamste reden voor te zijn. Een financiering met weinig risico in combinatie met aantrekkelijke voorwaarden trekt daarnaast veel mensen over de streep. Niet zo gek dat dan ook constructies als private lease bezig is met een opmars.

Het zal de 97ste keer zijn dat de Brusselse Autosalon georganiseerd gaat worden. Naast de aanwezigheid van traditionele autofabrikanten met personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen, zijn ook tweewielers en mobiliteitsoplossingen onderdeel van de show.