Smash the state! Gele hesjes palen flitspalen de moeder

Now we're talking.

Een nieuw jaar, een nieuwe kans om volledig uitgeknepen te worden door de overheid. Voor en na 1 januari is het altijd weer even goed kijken welke medische behandelingen nu weer uit de paketten zijn gehaald en welke rekeningen er allemaal duurder worden. Voor autoliefhebbers is er dan ook nog de kwestie WLTP om mee te dealen. Er was beloofd dat forse prijsstijgingen gecompenseerd zouden worden, maar in plaats daarvan worden ze glashard ontkent. Over een paar maanden komt er als het goed is ‘een evaluatie’. Heeft iemand er nog vertrouwen in dat auto’s hierdoor weer ietsje goedkoper worden?

Geen wonder dus dat er op 31 december tussen 14:00 uur en 15:00 uur maar liefst 32 staatsloten per seconde werden verkocht. Vroeger deed je dat omdat je een dikke villa en een Ferrari of vier wilde kopen, doch inmiddels zijn er meer prangende redenen voor. Met de nieuwe klimaatwet in aantocht is het namelijk wel zo prettig om een buffertje te hebben als je in Nederland woont dezer dagen. Maar goed, wij Nederlanders zijn dan ook een braaf volkje. De overheid weet dat ze fors kunnen knijpen in de gezondheid en het welbehagen van het volk. We klagen namelijk wel als de besten, maar doen vervolgens weinig. Blaffende honden bijten niet. De zittende macht keihard afstraffen door het kiesrecht te gebruiken is ook al geen echte mogelijkheid, want ons in theorie bontgekleurde politieke landschap bestaat in realiteit steeds meer uit marginaal verschillende smaakjes van dezelfde lolly.

In La Douce France pakt de bevolking het anders aan. Getooid in de gele hesjes die de Franse overheid in 2008 tot de verplichte basisuitrusting van elke auto bombardeerde, gaan ze de straat op om daar eens lekker ouderwets te rellen. En het werkt, want Macron veegde zijn controversiële verhoging van de accijns op brandstof, waardoor de Fransen in plaats van 17 nog slechts 15 cent per liter mínder zouden betalen dan wij Nederlanders, van tafel.

De nieuwste actie van de mannen (m/v) in geel probeert de overheid ook te raken waar het pijn doet, namelijk in de portemonnee. In het Zuiden van het land is een initiatief gaande om zoveel mogelijk flitspalen onklaar te maken. Dit wordt gedaan door er zakken overheen te spannen of verf op te smeren, maar soms ook in middeleeuwse stijl, door ze om te hakken of te verbranden. Volgens de Franse krant La Dépeche du Mode Midi gaat het inmiddels al om honderden camera’s, zo’n 65 procent van het totale bestand in de regio.

Je zou kunnen zeggen dat dit vandalisme geen zin heeft omdat de overheid de mechanische struikrovers toch gewoon weer vervangt, maar dat laatste is nog maar de vraag. Zo’n nieuwe paal kost namelijk al snel een vijfcijferig bedrag. Als je er honderden moet vervangen, gaat dat toch in de papieren lopen. En die paper is nou juist waar het volgens de Franse regering aan ontbreekt. Puik idee zo’n beetje anarchie op zijn tijd, of geloof jij nog wel in ‘het systeem’?