Brussel viert Bruce McLaren’s succes met speciale 720S

Ondergetekende heeft zijn treinticket naar Brussel al geboekt.

Je kunt veel zeggen over McLaren, maar ze snappen wel dat Britse merken één traditie sowieso in stand moeten houden. Namelijk het uitbrengen van een speciale auto voor bijzondere gelegenheden. McLaren Special Operations (MSO) komt eens in de zoveel tijd uit met iets bijzonders. Laatst weer een speciale P1 om Senna te eren (we zijn nog steeds verbaasd) of de bijzondere Davidoff-livery waar McLaren kennelijk 800 uur voor nodig had.

Vandaag is er weer een stukje geschiedenis. In 1968, precies 50 jaar geleden, behaalde het relatief jonge F1-team van Bruce McLaren zijn eerste overwinning. Dat was met de kenmerkende geel-oranje bolides. De overwinning werd behaald op Spa Francorchamps. Daarom hebben McLaren en de McLaren-dealer van Brussel hun handen ineen geslagen voor een extra speciale feesteditie.

Het resultaat is de 720S Spa 68 Edition: een knaloranje 720S. Dat zorgt er al voor dat de auto opvalt, maar daarnaast zijn ook een paar onderscheidende foefjes toegevoegd. Je krijgt een speciale sleutelhoes in dezelfde kleur als de carrosserie. Het circuit van Spa zit gegraveerd op de flank van de auto. In het interieur is naast oranje contrasterende stiksels het ‘Spa 68’ logo in de hoofdsteunen gestikt. Ook staat er op de zijkant van de carbon monocoque (het deel wat je kunt zien) de reden waarom de auto zo speciaal is. Ten slotte zit er in de auto een plaque waar de limitering op staat: er komen drie van deze speciale 720S’en.

Voor fans van de McLaren-heritage heeft MSO een leuke wagen gebouwd. Twee van de drie Spa 68’s zijn al gereserveerd, de derde staat nog open voor orders. Opschieten, anders koop ik hem.