Nederland leent zichzelf weer de moeder voor auto’s

Pas op, geld lenen kost geld.

Bovenstaande is een waarschuwing die kennelijk steeds minder mensen ter harte nemen. Het advies van Mark Rutte om eindelijk eens een keer die nieuwe (tweedehands) auto te kopen daarentegen, lijkt wél eindelijk opgevolgd te worden. Alleen dan wel met geleend geld. Althans, dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland (VFM).

Yep, het gaat beter met de economie en de spookbeelden van de crisas zijn ook bij Jan Modaal aan het verdwijnen. Daardoor heeft Jan kennelijk meer vertrouwen in het feit dat hij ook in de toekomst de periodieke betalingen van zijn autolening zal kunnen voldoen. Of dat verstandig is? Dankzij de geldpersen van de ECB is de rente op dit moment weliswaar laag, maar de geharde geïnstitutionaliseerde loansharks trekken zich daar weinig van aan en willen toch altijd een behoorlijk rendement zien op hun ‘investering’ (lees: Jan’s twee jaar oude Volkswagen Golf TSI Highline).

Het totale bedrag dat vorig jaar werd afgesloten aan autoleningen bedroef 1,5 miljard Euro, wat vijftien procent meer is dan in 2016. Opvallend is dat er dus een groei zit in autoleningen, terwijl tegelijkertijd Private Lease ook een vlucht neemt. Pronken met iets dat je nog moet gaan verdienen is dus weer helemaal en vogue.