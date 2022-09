Dit is de toekomst volgens Hyundai

De toekomst is al begonnen met de IONIQ 5, maar Hyundai kijkt ook alvast verder vooruit.

Hyundai heeft met de IONIQ 5 een toonaangevende elektrische auto neergezet. Deze auto is niet voor niets uitgeroepen tot World Car of the Year 2022. De IONIQ 5 geeft een kijkje in de toekomst volgens Hyundai, maar daarnaast is het merk op nog veel meer manieren bezig met een duurzame toekomst.

Ultrasnel laden

Maar laten we beginnen met de Hyundai IONIQ 5. Deze heeft niet alleen de voordelen van elektrisch rijden, maar neemt ook de nadelen weg. De IONIQ 5 heeft een riante actieradius en kan ultrasnel laden. Dankzij 800V-technologie heb je in 5 minuten al 100 kilometer extra actieradius (WLTP). En opladen van 10 tot 80 procent neem maar 18 minuten in beslag.

Rustgevend interieur

Vanwege de stilte en de souplesse van de aandrijflijn is elektrisch rijden per definitie rustgevend. Hyundai gaat met de IONIQ 5 nog een stapje verder qua comfort. De stoelen zijn bijvoorbeeld uitgebreid te verstellen. Ze kunnen zelfs helemaal plat, zodat je lekker kunt ontspannen tijdens het laden.

Vehicle-to-Load

De Hyundai IONIQ 5 zit ook vol slimme technologieën, zoals Vehicle-to-Load (V2L). Dit betekent dat je elektronische apparaten van stroom kunt voorzien, zowel in de auto als buiten de auto. Je kunt bijvoorbeeld met je Hyundai IONIQ 5 je elektrische fiets opladen. Ook als de auto uitstaat werkt dit gewoon.

Urban Air Mobiltiy

Als het om het vervoer van de toekomst gaat kijkt Hyundai breder dan alleen auto’s. Hyundai houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met Urban Air Mobility (UAM). Dit houdt in dat de verkeersdrukte wordt verminderd door reizen via de lucht. Hyundai ontwikkelt daarom elektrische Personal Air Vehicles, die verticaal kunnen opstijgen en landen.

Robotica

Hyundai zet verder in op de ontwikkeling van robotica, mede door de overname van Boston Dynamics. De technologie waaraan gewerkt wordt loopt uiteen van draagbare robotica die invalide mensen ondersteunen tot voertuigen met robotbenen die zich over elk terrein kunnen bewegen.

Robotaxi’s

Terugkomend op auto’s: Hyundai heeft ook een robotaxi ontwikkeld op basis van de IONIQ 5, in samenwerking met Motional. Dankzij meer dan 30 sensoren kan deze auto verregaand autonoom rijden. De IONIQ 5 robotaxi zal vanaf volgend jaar al in gebruik genomen worden, te beginnen in Las Vegas.

Duurzame materialen

Dat duurzaamheid een prioriteit is voor Hyundai blijkt ook wel uit de materialen die zijn gebruikt in de IONIQ 5. Zo is er onder andere suikkerriet, maïs, wol en gerecyclede petflessen gebruikt in het interieur.

Waterstof

De Hyundai IONIQ 5 is een batterij-elektrische auto, maar tegelijkertijd is Hyundai een pionier op het gebied van waterstof. De Hyundai Nexo wordt aangedreven door elektriciteit die in een brandstofcel met waterstof is geproduceerd. Daardoor is waterdamp het enige wat de Nexo uitstoot.

De toekomst

Hyundai is dus op talloze manieren bezig om de toekomst vorm te geven. Dat is een toekomst waarin we met z'n allen beter, duurzamer en autonoom van A naar B kunnen bewegen.