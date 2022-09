F1-veld komt echt nog dichterbij elkaar. Echt waar.

Het F1-veld komt nog dichter bij elkaar. Heus.

Jarenlang zeurden de neutrale Formule 1-fans om nieuwe regels. Mercedes was veel te dominant en zonder verandering van de regels zou dat ook wel zo blijven. Niets ten nadele van het talent en kunde van Lewis Hamilton, maar die Mercedessen waren extreem dominant, getuige de vele tweede plaatsen van geweldige vent Valtteri Bottas en Nico Rosberg.

Andere status quo (niet die band)

Dit jaar zijn er nieuwe regels en de status quo is anders. Mercedes is overduidelijk het derde team qua snelheid. Ferrari en met name Red Bull domineren nu de sport. Nu moet er altijd een team eerste zijn, maar de voorsprong waarmee Verstappen wint, is natuurlijk niet leuk voor de neutrale toeschouwer. Ondanks alle veranderingen qua reglement, is er alsnog een team dat domineert, terwijl de rest voor spek en bonen meedoet.

F1-veld komt dichter bij elkaar (echt)

Maak je geen zorgen, dat gaat allemaal goedkomen. Dat bevestigt Formula 1-baas Stefano Domenicali aan Autosport. De budgetcaps en beperkte windtunneltijd moeten nog even hun uitwerking hebben. Ook denkt hij dat de voorsprong (van Red Bull en Ferrari) met de rest van het F1-veld niet eeuwig zal zijn.

Het is duidelijk dat met deze voorsprong dat we geen spannende finale hebben zoals vorig jaar. Maar dat terzijde, alle Grands Prix zijn nu allemaal uitverkocht. Ik geloof dat we, vanuit een technisch perspectief, moeten zien hoe bepaalde voorsprongen teniet gedaan kunnen worden. Daar zijn de veranderingen in de regelgeving op gebaseerd.



We moeten dus ook kijken of het door de regelgeving komt of door betrouwbaarheidsissues. Het dient goed geanalyseerd te worden om te begrijpen hoe het verschil met de leiders zo groot kan zijn in verhouding met de rest. Want als we kijken naar wat er achter de leiders gebeurd, dan zien we veel meer close racing en gevechten op de baan. Ik wil natuurlijk een positieve interpretatie eraan geven. Stefano Domenicali, ziet wat jij niet ziet maar toch ook wel.

Gaan die budgetcaps helpen?

Heeft hij daar een punt? Wellicht. Het middenveld zit nu nog dichter op elkaar en ook als je in de langzaamste auto van het veld rijdt (de Williams in dit geval) kun je ook punten halen. Voor de ontwikkeling van volgend jaar gaan namelijk de budgetcaps en met name de windtunnel-tests meespelen. Als de stand blijft zoals deze is, heeft Red Bull verreweg de minste tijd in de windtunnel, terwijl Williams het meest kan gaan testen.

En dan is het woord nu aan u waarde lezer! Wat denk jij? Gaat het veld de komende jaren dichter op elkaar komen? Of moeten we accepteren dat dit soort grote verschillen inherent zijn aan de Formule 1 en dat Verstappen de komende jaren wereldkampioen zal zijn? Laat het weten, in de comments!

