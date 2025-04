Skoda Elroq RS is de snelste Skoda ooit (voor een leuke prijs!)

Weer eens wat anders dan wat bij de buurman op de stoep staat.

Het is al een half jaar geleden dat Skoda een nieuwe, kleine SUV presenteerde met de naam Elroq. Dit model was het startschot van de nieuwe ontwerptaal. Bij onze rijtest sloegen we niet achterover van zijn rijgedrag of sportiviteit. De Elroq had wat meer pit nodig. Precies dat heeft Skoda hem gegeven met de Elroq RS.

De Elroq heeft wederom een primeur te pakken. Dit is de eerste RS sinds de nieuwe ontwerprichting. Hoe herken je nou de RS? Er zijn zwarte details, lichtmetalen velgen, led-lichtbundels, dynamische richtingaanwijzers en natuurlijk RS-badges. Alleen als je de RS-kleur Mamba Green kiest, heb je zo’n detail. Eigenlijk heeft Skoda dus hetzelfde gedaan als Cupra en VW hebben gedaan met de Born VZ en ID.3 GTX.

Prima specs

Er zijn wel wat verschillen tussen die snellere VW en Cupra en de Elroq RS. Ook de Elroq RS staat natuurlijk op het MEB-platform van de Volkswagen Groep, maar dan wel op de topversie ervan. De snelle Elroq deelt niet de motoren met de ID.3 GTX en Born VZ, maar met de ID. 5 GTX. Daarom heeft de Elroq RS niet 326, maar 340 pk. En dat terwijl de grote broer, de Enyaq vRS 335 pk heeft.

De Elroq RS heeft een elektromotor op de vooras en eentje op de achteras. Het is dus een vierwielaandrijver. Mede daardoor komt ie lekker snel van zijn snel. Zo snel zelfs dat het de snelst accelererende productie-Skoda is. Van 0 naar 100 km/u gaat in 5,4 seconden. De topsnelheid is begrensd op 180 km/u. Daarmee is ie trouwens precies even snel als de ID.5 GTX.

De batterij is vrij groot met 84 kWh (waarvan je 79 kWh kunt gebruiken) en zorgt voor 550 kilometer actieradius. Prima. Opladen kan met maximaal 185 kW. Als je dat doet, dan kun je in 26 minuten van 10 naar 80 procent. 11 kW AC-laden kan ook. Volledig opladen duurt dan 8 uur.

Rijden moet ook leuker zijn

Gelukkig houdt Skoda het niet alleen bij een sportiever uiterlijk en meer vermogen. De Elroq RS staat op een sportonderstel dat aan de voorkant 15 mm en op de achteras 10 mm dichterbij de grond staat. Wie hem snel koopt, krijgt er gratis Dynamic Chassis Control bij (later als optie) waardoor de RS nog wat sportiever moet aanvoelen.

Interieur

Vanbinnen zien we veel van wat we inmiddels kennen van Skoda. Je vindt er suedia-microvezelbekleding met, speciaal voor de RS, limoengroen contrasterende stiksels en andere details in deze kleur. Het middenscherm meet 13 inch, het display voor de bestuurder 5 inch en er is een head-up. De bestuurdersstoel is elektrisch verstelbaar met massagefunctie, optioneel krijgt de bijrijder dit ook. Telefoons opladen kan via vier USB-C-poorten en een draadloos oplaadplatform.

De achterklep gaat elektrisch open en verwelkomt je bij de kofferbak van 470 liter. De achterbank omlaag kun je 1.580 liter kwijt. Ruimte zat dus. Voor we verder gaan naar de prijs nog een laatste geintje van Skoda: je kunt kiezen uit twee ”externe geluidssimulaties” genaamd Sport en Futuristic.

Leuke prijs!

Dus, een vrij praktische gezins-EV die anders is dan die van je buurman. Wat je daarvoor betaalt? De configuratie begint bij € 52.990. Ja, een halve ton voor een Skoda, ik weet het. Maar vergelijk het eens met de concurrentie die ongeveer hetzelfde rijbereik, vermogen, prijskaartje en/of sportief randje heeft.

Concurrentie

Dan zijn er maar weinig die hem verslaan op alle vlakken. Voor minder heb je een snelle Chinese EV, maar die komen niet zover en hebben niet zoveel ruimte achterin. Vergelijk je het met de ID.5 GTX, dan is die veel duurder (maar ook een stukje groter). De grote concurrent zullen de snelste Ford Explorer en Capri zijn. Die doen op alle vlakken niet onder voor de Skoda. Het zal dan aankomen op persoonlijke voorkeuren (en hoe belangrijk je de RS-badges vindt).