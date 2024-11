Hyundai koos naam Ioniq 9 om een vunzig grapje te maken

Tenminste, daar heeft het alle schijn van, na de aankondiging van de Hyundai Ioniq 9 kon het merk een vunzig grapje niet laten.

Automerken worden vaak geleid door mensen die al een groot deel van het leven achter de rug hebben en niks snappen van wat de jeugd tegenwoordig leuk vindt. Geeft niet, kinderen kopen toch geen auto’s. Maar het wordt wel steeds meer de kunst om het jonge publiek alvast warm te laten lopen voor je merk, zodat ze je later wel cool vinden. Elke potentiële klant is mooi meegenomen.

Social Media

Vandaar dat merken vaak een jong(er) persoon inhuren om de social media te regelen voor een merk. En dan krijg je soms geinige hersenspinsels die wel/niet werken. Hyundai doet een duit in het zakje. Op Threads (de Meta-tegenhanger van X) postte Hyundai USA het volgende:

Skipped IONIQ 7 and 8 so we could go from IONIQ 6 to 9. Nice.

We hopen dat we niet hoeven uit te leggen waar 69 een alternatieve zegswijze voor is, dan moet je de Kamasutra even raadplegen. Gewoon onderbroekenlol dus. Leuk gedaan Hyundai, de jeugd hangt aan je lippen. Waarschijnlijk.

IONIQ 7

Maar goed, we hebben het wel over een tijd waarin de modellen van een zeker ander merk het woord ‘S3XY’ spellen. Zou het echt zo gegaan zijn? Volgens ingewijden was het namelijk niet ondenkbaar dat de gigantische Ioniq 9 het nummer zeven zou krijgen. Dat werd dus later pas Ioniq 9. Reken er niet op dat dit alles was om een 69-grapje te maken. Qua grootte zit er tussen de IONIQ 6 en 9 ook nog een gat waar minstens twee modellen wel tussen passen, dus het is vooral slim de toekomst in denken. Al vinden we de gedachte dat ze het erom doen ook wel humor.

Op het draadje wordt gemixt gereageerd, de één vindt het grappig en de ander zegt ‘mooi, nu is deze grap ook officieel dood’. Weer andere mensen zeggen dat juist dit schijtlollige gedrag vooral het pakkie-an van Elon Musk is en dat Hyundai gewoon auto’s moet bouwen. ‘Waarvan akte’.