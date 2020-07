Dít is de vernieuwde Peugeot 308

De vernieuwde Peugeot 308 moet de levensduur van de Franse C-segmenter nog even rekken.

De Peugeot 308 loopt nu al een tijdje mee. De huidige T9-generatie werd in 2013 geïntroduceerd. Het was destijds een de eerste auto van het PSA-concern dat stond op het EMP2-platform.

Populair

De Peugeot 308 is een auto die in Nederland bijzonder populair is. Sterker nog, het is de vijfde best verkochte Peugeot in Nederland allertijden. De 308 is zelfs populairder dan de 306! Hoe dat komt? Simpel, in 2015 was de 308 extreem succesvol, alleen in dat jaar werden er meer dan 29.000 stuks van verkocht. In totaal staat de teller al op 1.500.000 wereldwijd. Voor nu is er een vernieuwde Peugeot 308, Destijds wist collega @RubenPriest al het een en ander te vertellen, er is nu iets meer informatie bekend.

Update

Qua nieuws is het overigens voornamelijk op detailniveau. Het is eigenlijk geen echte facelift, dan wel een modelwijziging. Er zijn nieuwe lichtmetalen velgen leverbaar, bijvoorbeeld. Ook is er een nieuwe kleur: Vertigo Blue, dat bestaat uit meerdere lagen en er lekker uitspringt.

Black Pack

Wat er ook uitspringt is het ‘Black Pack’. Hierbij worden alle chromen onderdelen vervangen voor, je raadt het nooit, zwarte items. Het idee is absoluut niet nieuw, maar als het je ding is, kun je nu ook bij de Peugeot-dealer terecht. Je kan de SW ook krijgen met een Black Pack, dan zijn de dakdragers ook zwart. Toegegeven: het ziet er best wel dik uit.

Drie uitvoeringen

Qua uitvoeringen maakt Peugeot het ons nu een stuk makkelijker. De vernieuwde Peugeot 308 is namelijk te bestellen in slechts 3 uitvoeringen: Allure, Active en GT. Deze kun je dan met een ‘Pack’ uitbreiden naar het gewenste uitrustingsniveau. Overigens zijn de modellen al iets completer geworden.

Benzine

Qua motoren wijzigt er niet heel erg veel bij de vernieuwde Peugeot 308. Instappen gebeurt met een PureTech 110, een 1.2 driecilinder met 110 pk. Deze is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Een stapje hoger staat de PureTech 130, die je kunt krijgen met een handbak of achttrapsautomaat van Aisin.

Diesel

Dieselen kan met de BlueHDi 100 (in combinatie met de zesbak). Ook nu is er een 130 pk versie die je kan bestellen met zesbak of de eerdergenoemde achttraps automaat. Of beide modellen naar Nederland komen, is niet duidelijk. Op dit moment wordt de 100 pk versie niet geleverd, bijvoorbeeld.

GTI!

Voor de Hot Hatch-fans is er goed nieuws, want de 308 GTI blijft in productie. De 1.6 viercilinder motor is nu goed voor 263 pk aan vermogen en 340 Nm aan trekkracht. Wij hebben daar goede herinneringen aan, in 2018 hadden we er eentje als duurtester. Of de GTI nu ook terug naar Nederland komt, durven we niet te zeggen.

Video

Check hieronder het meest spontane gesprek ooit tussen twee mannen op middelbare leeftijd zonder dat er een fles Bordeaux is opengetrokken:

De nieuwe 308 is per direct te bestellen.