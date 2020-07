Elektrische Nissan Ariya doet 600 op een accu

De nieuwe Nissan Ariya lijkt een potentiële knaller te gaan worden.

De auto werd al meerdere malen in de wandelgangen aangekondigd, maar eindelijk is’ ie hier: de Nissan Ariya.

Elektrische crossover

Zoals de wetten voorschrijven, is de nieuwe Nissan Ariya een elektrische crossover. Helemaal ecologisch verantwoord en helemaal hip. Dit is het productiemodel op basis van de concept vorig jaar. Over het design moet je uiteraard een eigen mening vormen, maar het is verfrissend om te zien dat er is gekozen voor een vloeiende en vrij eenvoudige lijnvoering.

Instapper

Het belangrijkste onderdeel van de Nissan Ariya is natuurlijk de aandrijflijn. Deze is, zoals vermeld, geheel elektrisch. Er zijn niet één, niet twee, niet drie, maar vier verschillende opties mogelijk. De eerste variant heeft een elektrische motor met 215 pk en enkel achterwielaandrijving. Deze word voorzien van energie door een 63 kWh accupakket.

De instapversie van de Nissan Ariya sprint in 7,5 seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid van 160 km/u. Deze V-max is uiteraard begrensd. Op een volle accu kun je 450 km ver komen. Deze actieradius is berekend volgens een Japanse meetmethode, dus wat de actieradius volgens de WLTP is, is vooralsnog onduidelijk. We moeten dus een kleine slag om de arm houden, dus.

Actieradius-knaller

Een stap hoger is wederom een Nissan Ariya met achterwielaandrijving. Het accupakket is nu 87 kWh groot, terwijl de motor goed is voor 239 pk en 300 Nm. De 0-100 km/u sprint duurt iets langer 7,6 seconden. Het surplus aan vermogen staat niet in verhouding tot het extra gewicht van de accu’s. Deze aandrijflijn combinatie heeft wel mooi de grootste actieradius: 610 km.

Vierwielaandrijving

De derde variant van de Nissan Ariya heeft vierwielaandrijving, dat Nissan cryptisch ‘e-4ORCE’ noemt. Deze heeft een elektrische motor op de voor- en achteras. Gezamenlijk leveren deze 335 pk en 560 Nm. Daardoor kun je in 5,4 seconden naar de 100 km/u sprinten. De topsnelheid is nu begrensd op 200 km/u. Dankzij de 65 kWh batterij bedraagt de actieradius 430 km.

Topmodel

Topper aan het firmament is de Ariya e-4ORCE 87 kW Performance met vierwielaandrijving én 87 kWh accupakket. Deze levert 400 pk en 600 Nm. In 5,1 seconden knal je naar de 100 km/u en de topsnelheid is wederom 200 km/u. Ook deze Nissan Ariya heeft een begrensde topsnlheid: 200 km/u.

Interieur

De eenvoudige lijnvoering is ook toegepast in het interieur. De Nissan Ariya heeft namelijk een strak vormgegeven dashboard. Er zijn nauwelijks fysieke knoppen te zien. Het is niet zo minimalistisch c.q. kaal als andere elektrische auto’s kunnen zijn, maar het lijkt een mooi midden te zijn tussen fraai, strak en modern. Uiteraard kunnen we dit pas goed beoordelen als we erin zitten, maar de voortekenen zijn goed.

Nieuwe weg

De Nissan Ariya moet een nieuwe weg inslaan voor het geplaagde Nissan. Het merk is niet meer zo dominant wereldwijd als het ooit was. Ook de escapades van voormalig voorzitter Carlos Ghosn hebben niet meegeholpen. Om de nieuwe richting voor Nissan te vieren is niet alleen de designtaal anders, maar is ook het logo vernieuwd.

Beschikbaarheid

De auto komt in de zomer van 2021 in de Japanse showrooms te staan. De Nissan Ariya komt ook naar Europa, maar staat gepland voor het einde van 2021, nog anderhalf jaar wachten, dus. De Nissan Ariya is niet de enige nieuwe Nissan. In de komende 18 maanden moeten er 12 nieuwe moedellen worden geïntroduceerd.

Video

Bewegende beelden check je hieronder: