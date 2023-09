En we zeggen oldtimer met een reden. Want dit is er echt een…

Er zijn van die momenten dat je je ineens stokoud voelt. En voor ondergetekende is dit er zo een. Een moment dat je een oldtimer gaat behandelen die in je herinnering pas een paar jaartjes op de markt is. Maar dat is dus niet zo. Deze oldtimer komt uit 1988.

En er is een reden dat ik zowel het jaartal 1988 als het woord oldtimer in 1 zin gebruikt. De overheid heeft namelijk in haar Prinsjesdagplannen ook een artikeltje gewijd aan het fenomeen oldtimer. En dan vooral in combinatie met de mrb..

Dit is de vetste oldtimer van Marktplaats

In de miljoenennota stond namelijk het volgende:

In de mrb geldt voor voertuigen die 40 jaar en ouder zijn een vrijstelling. Met deze maatregel wordt de oldtimersvrijstelling voor auto’s vanaf 40 jaar niet afgeschaft, maar met ingang van 1 januari 2028 versoberd tot voertuigen die tot 1988 zijn gebouwd.

Ging het vroeger dus om auto’s van 40 jaar en ouder, vanaf 2028 geldt de regeling alleen nog voor auto’s die tot 1988 zijn gebouwd. In 2038 geldt de mrb-vrijstelling dus alleen nog voor auto’s van minimaal 50 jaar oud, snapt u?

Daarom dachten wij, we gaan eens op zoek naar de allervetste oldtimer van Marktplaats. En wat blijkt? Die hebben we gevonden. Geheel subjectief en helemaal persoonlijk, maar dit is de vetste oldtimer van Marktplaats

Schitterende Peugeot 205 CTi

Het gaat hier namelijk om deze witte Peugeot 205 CTi 1.6. Volgens velen is dat de motor die je moet hebben in plaats van de 1.9, want lichter en daarmee speelser. Of dat ook geldt in combinatie met de open koets weet ik niet, maar we hebben het er maar mee te doen.

Er is al het nodige verspijkerd aan deze oldtimer, maar er moet ook zeker nog wel wat gebeuren. Zo heeft hij een gereviseerde cilinderkop, inclusief nieuwe nokkenas en waterpomp. Maar aan de andere kant moet het dak wel binnenkort worden vervangen.

Al met al een heerlijke oldtimer met 117.000 kilometer op de teller die je vanaf 2028 wegenbelastingvrij kunt blijven rijden. En dat alles voor het schappelijke bedrag van €11,500.

Kom maar op met die nieuwe regeling!!