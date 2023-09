Felipe Massa voelt zich gesteund door Helmut Marko

Huh? Iemand die iets positiefs zegt over Helmut Marko? Jazeker. In dit geval doet Felipe Massa dat.

Als er één controversieel figuur rondloopt in de Formule 1, dan is het Helmut Marko wel. Gooit hij niet zomaar een rijder op straat, dan doet hij wel weer een foute uitspraak over een ander. Het lijkt hem overigens vrij weinig te schelen hoe mensen over hem denken, maar toch.

Maar niet iedereen is negatief over Helmut. Felipe Massa bijvoorbeeld is juist heel blij met de uitspraken van de eenogige Oostenrijker. Dat zegt hij in een interview waar Motorsport.com over schrijft.

Felipe Massa gesteund door Helmut Marko

Want wat is nou het geval? Marko heeft gezegd de zaak van Massa met veel belangstelling te volgen. Je weet wel, de zaak waarin Felipe probeert alsnog de wereldtitel van 2008 te bemachtigen.

Hij zegt dat de zaak heropend kan worden met de nieuwe feiten die boven water zijn gekomen. En die feiten zijn vooral de bevestiging dat de F1-bobo’s die van ‘crashgate’ op de hoogte waren hun mond hebben gehouden.

Helmut Marko maakt verder nog even een sneer naar Lewis Hamilton. Hij hoopt dat hij een van zijn titels kwijtraakt en er nog maar 6 heeft. Maar volgens Helmut geeft Lewis toch niks om records, dus is het allemaal niet zo erg…

Afijn. Felipe Massa voelt zich dus gesteund door de uitspraken. Het geeft volgens hem maar weer eens aan hoe belangrijk deze zaak is.

We gaan het allemaal zien. Wij vinden het in elk geval wel vermakelijk allemaal, dus laat maar komen die hele poppenkast!