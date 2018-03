Dit is de Volkswagen Atlas Tanoak

Iedereen bij Defensie is nu waarschijnlijk jaloers.

Waar onze jongens (m/v) dankzij een dubieus besluitvormingsproces hun G-Klasse’s namelijk moesten verruilen voor saaie Volkswagen Amarok’s, laat Veedub op de New York International Auto Show (NYIAS) zien dat het in staat is een veel dikkere pickup te bouwen. Het uit de kluiten gewassen beest heet de Atlas Tanoak, vernoemd naar een plantje dat groeit aan de Westkust van Amerika.

Zoals de naam al aangeeft, baseert de Tanoak op de Volkswagen Atlas, de grote no-nonsense SUV die Volkswagen (helaas) niet aanbiedt in Europa. Het is daarmee tevens een broertje van de Atlas Cross, die we je eerder vandaag al voorschotelden. De Tanoak deelt de basis (en conventionele 3.6 V6) met zijn Atlas-familie, maar is een dikke voet langer dan de reguliere Atlas. Noodzakelijk om plaats te beiden aan een fatsoenlijk laadgedeelte.

Waar het bij de Atlas Cross echter al vaststaat dat het concept ook het productiestadium zal halen, is dat bij de Tanoak nog maar de vraag. Door het concept in New York neer te zetten wil Volkswagen proeven hoeveel animo er bestaat voor de auto. Pickups zijn nog altijd ongekend populair in Amerika, maar vergeet niet dat Volkswagen qua afzetcijfers in Amerika kleiner is dan een merk als Subaru. Tussen het grote geweld van Ford, Chevy en Chrysler (RAM), verzuip je al snel in de patriottische pickup-markt. Ook de in de VS behoorlijk populaire Aziaten slagen er maar mondjesmaat in marktaandeel van de domestics weg te snoepen met hun pickups. Het voordeel is wel dat ook een paar procent van de Amerikaanse markt zich al snel vertaalt tot een hele zwik auto’s…