Dit is de vreemdste V12-creatie die je deze week gaat zien

Wat heeft iemand nu weer om zijn V12 heen gebouwd?

Om te beginnen met een biecht: op Motorfietsblog.nl voelt ondergetekende zich niet thuis. Ja, motoren zijn knotsgek en ja, ooit zou ik de thrill wel eens willen ervaren. Maar ik ben minder groot fan van jezelf elke rit in een leren pak hijsen: doe mij maar een autoritje. Neemt niet weg dat ik goede gevoelens koester voor met name de Ducati Desmosedici RR. Ja, die zou nog wel eens een plekje in een virtuele droomgarage mogen krijgen.

Wat overigens wel te begrijpen valt, is het feit dat zelfs heftige racemotoren niet eens een gigantisch aggregaat tussen de wielen hebben. Bovenstaande Ducati, één van de snelste motoren die je kunt kopen, heeft ‘slechts’ een éénliter viercilinder met 200 pk. In autotermen is dat weinig, maar motoren zijn meestal vederlicht. Motorfietsen hebben totaal geen grote motor nodig. Juist een kleine motor zorgt voor de beste resultaten.

Daar was een Engelse motorfanaat genaamd Allen Milyard het niet mee eens. Hij lepelde ooit al eens een Viper-motor in een motorframe, wat in tegenstelling tot Dodge’s eigen poging ook nog echt werkte! Eén van zijn knotsgekke projecten is van iets andere aard. Milyard sleutelt aan motorfietsblokken, maar maakt ook nieuwe blokken. Zo koppelt hij verschillende motoren aan elkaar om één grote motor te bouwen. De basis is een Kawasaki KZ 1300 die normaal een 1300 cc grote zescilinder aan boord heeft. De knutselende Brit bundelde twee van deze motoren om uit te komen op een Kawasaki KZ 2300: een 2300 cc grote V12 als aandrijving. Madness!

Waar motoren als zijn Viper-creatie, of eerdere V12-exemplaren met Lambo of Aston-motoren bijna niet meer op motorfietsen lijken, is de KZ 2300 verrassend down-to-earth. Qua plaatwerk hoefde de originele KZ 1300 helemaal niet onder het mes en moet je echt op de motordetails letten om de creatie van Milyard bijzonder te vinden. Qua prestaties lijkt de V12 niet eens een heel potent blok, want het levert ongeveer 250 pk. Dat is voor een motorfiets echter heel veel. Het gewicht van 350 kg lijkt eveneens weinig, maar dat is voor een motor ook vrij veel. Net zoals bij een auto is de pk/gewicht ratio belangrijk voor de prestaties. Doe zelf de wiskunde maar.

Milyards inspanningen maken emoties los bij veel motorfanaten. De creatie is momenteel te aanschouwen in het Barber Motorsports Museum in Birmingham, Alabama. Voor wie wil weten hoe dat nou klinkt heeft Milyard een video op zijn YouTube staan. (via RideApart.com)