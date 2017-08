Deze bad boy had een Viper V10

Geen Motorblog-grappen, want hij heeft gewoon vier wielen!

Knotsgek, knotsgekker, knotsgekst. In 2003 kwam Dodge op de proppen met de Tomahawk: een “motorfiets” met vier wielen en de dikke vette 8.3 liter V10 uit de Dodge Viper. Het blok is zoals je op de foto’s ziet nogal prominent aanwezig, daarnaast vallen natuurlijk die vier wielen op.

Om de Tomahawk de hoek om te krijgen en toch de benodigde stabiliteit te geven, kantelden de wielen naast elkaar. Een beetje hetzelfde als bij de Piaggio MP3 (rijtest) het geval is, maar dan ook op de achteras. En met 500 pk. En een gewicht van 680 kg.

De Tomahawk had een theoretische topsnelheid van 680 km/u als we Dodge mogen geloven. Desalniettemin is het ding nooit aan onafhankelijke tests onderworpen. Bovendien was deze gigant niet straatlegaal. Dat weerhield enkele rijke enthousiastelingen er niet van om replica’s van dit bizarre apparaat te kopen, allen tegen een prijs van 555.000 USD. Best een hoop geld, voor een bijzettafel met 500 pk. Deze motor is dan ook niet ontworpen als een vervoermiddel, maar als een kunstobject op wielen.

Overigens gebeurde wel het nodige aan de V10 voordat ‘ie in de Tomahawk werd geschroefd. De wet sump smering maakte plaats voor dry sump zodat het blok lager werd. De enkele radiateur werd vervangen door twee kleinere exemplaren en de ventilator werd geleend van de Porsche 911.

Al met al was deze Tomahawk een volstrekt onberijdbare exercitie die we toch effe de revue wilden laten passeren. We besteedden trouwens ook al eens aandacht aan een motor met vier wielen en een Maserati V8, die check je HIER.