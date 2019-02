Hoe HANS de wereld van autosport op zijn kop zette

Nee, niet die gekke oom van op de verjaardagen, maar dat veiligheidssysteem.

Vandaag leerden wij dat Dr. Robert Hubbard op 80-jarige leeftijd is overleden. Zijn naam zal wellicht niet direct een belletje doen rinkelen, maar de beste man heeft een gigantische rol gespeeld in de autosport. Hubbard is namelijk een van de bedenkers van het revolutionaire Head And Neck Support system, ook wel HANS genoemd.

Hubbard was een groot deel van zijn carrière bezig met het verbeteren van de veiligheid van auto’s. De Amerikaan was bijvoorbeeld werkzaam bij General Motors (GM), waar hij hielp met de ontwikkeling van crash test dummies en onderzoek deed naar ongelukken. Op een zeker moment besloten Jim Downing, zijn compagnon, en hijzelf de aandacht te richten op de autosport. Destijds raakten coureurs bij ernstige ongelukken namelijk zwaargewond, of overleden zij zelfs. Toen een vriend van Downing zijn leven verloor bij een crash, kwamen de plannen op een sneltraject terecht.

Binnen enkele jaren kreeg Hubbard het voor elkaar een prototype te ontwikkelen, dat voor het eerst gebruikt werd halverwege de jaren ’80. Hoewel de introductie aanvankelijk gepaard ging met een groot aantal fronsende wenkbrauwen, liet het duo zich er niet door van de kaart brengen. Integendeel, ze gingen alleen maar harder werken. Gelukkig kregen andere positievelingen lucht van het project en zodoende was er voldoende geld om het idee verder te ontwikkelen. Daarnaast werden de tegenstanders en twijfelaars gaandeweg steeds vaker met hun neus op de feiten gedrukt. Het HANS-systeen werkte, einde discussie. Onderstaande video’s laten wel zien waarom.

Nog niet overtuigd? Kijk dan even naar het letterlijk pijnlijke voorbeeld hieronder, waarin een (amateur) rallyrijder zonder HANS op vrij onschuldige wijze de berm inglijdt. In de video wordt absoluut duidelijk waarom HANS van groot belang is in de autosport. Het ultieme doel van het systeem is het vermijden van ernstig of fataal letsel. Door de helm in feite te verankeren, kunnen de nek en het hoofd geen onnatuurlijke bewegingen maken en blijft de coureur beschermd.

Ondanks het feit dat Hubbard het productiemodel van zijn systeem al in 1991 heeft afgerond en kort daarna op de markt brengt, zal het nog jaren duren voordat de grote raceklassen HANS invoeren en het gebruik ervan verplichten. Dit is enorm zonde, want mogelijk had het systeem meerdere levens kunnen redden.

Niet lang nadat HANS een officieel beschermmiddel voor in de autosport is geworden, wordt dit feit duidelijk in de Formule 1. Tijdens de Grand Prix van San Marino in 1994 overlijdt Roland Ratzenberger tijdens de kwalificatie, nadat hij met ruim 300 km/u tegen een betonnen muur klapt. De schedelbasisfractuur die de Oostenrijker hierbij oploopt, had door HANS voorkomen kunnen worden. Een dag later gebeurt bijna exact hetzelfde met Ayrton Senna. De geliefde Braziliaan, die door vriend en vijand als een van de beste ooit wordt gezien, verongelukt in dezelfde bocht en laat het leven. Het is een van de meest duistere weekenden die de Formule 1 ooit heeft gezien.

Na dit gitzwarte weekend begint Formule 1-dokter Sid Watkins in te zien dat het HANS-systeem ook in “zijn” sport gedragen moet worden. Toch zal het nog jaren duren voordat HANS verplicht wordt. Als gevolg van trage beslissingen en uitgebreide tests met het systeem raakt Mika Hakkinen een jaar later zwaar gewond, wanneer zijn achterband klapt. In de eerste vrije training van de Grand Prix van Australië, die wordt verreden op het stratencircuit van Adelaide, vliegt de fin met een noodgang de bandenstapel in.

Aan het begin van de 21ste eeuw komen de meeste raceklassen eindelijk tot hun zinnen. Nota bene in de Verenigde Staten, waar de meeste coureurs het belachelijk en oncomfortabel vonden, wordt HANS als eerste ingevoerd. De toenmalige Indycar, CART, besluit het systeem in 2001 te verplichten voor zijn coureurs. Niet vreemd, want twee jaar eerder overleed Gonzalo Rodríguez nog door een harde crash op Laguna Seca. De Formule 1 doet weer twee jaar later hetzelfde. Hiermee hakken twee van de grootste raceklassen op aarde een belangrijke knoop door en zetten ze een standaard voor de rest van de wereld.

NASCAR, de Amerikaanse stockcar-klasse gevuld met hill billy’s, houdt ondanks het voorbeeld van CART voet bij stuk. Pas na het fatale ongeluk van een van zijn grootste legenden, Dale Earnhardt, begint men langzaam zijn gedachten te veranderen. In 2005 wordt het HANS-systeem verplicht.

Het is lastig te zeggen hoeveel coureurs hun leven hebben te danken aan het wonderbaarlijke idee van Hubbard, maar daarmee benadrukken we ook meteen de kracht van het apparaat. Iedere keer dat een coureur na een ongeluk uit de auto stapt, weten we dat HANS zijn werk heeft gedaan. Robert, bedankt.

R.I.P. Dr. Robert Hubbard