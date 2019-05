Dit is de vriendin van Pierre Gasly

Pierre heeft de RB15 nog niet helemaal onder de knie, maar naast de baan gaat het leven hem beter af.

Geef de mensen wat ze willen! Onder dit motto schotelen we onze waarde lezers regelmatig enkele plaatjes onder de neus van de vriendinnen en vrouwen van bekenden coureurs. Meestal is er trouwens nog geen sprake van trouwen en gaat het om vriendinnen. Want ja, F1 coureurs; ze wisselen niet alleen graag snel van banden. Althans dat was ooit het beeld dat mede door James Hunt de wereld in werd geslingerd. Tegenwoordig zijn veel coureurs gewoon hele brave huisvaders. Niet dat daar iets mis mee is.

Voor Verstappens nieuwe teammaat Pierre Gasly is het nog een beetje te vroeg om te bepalen of hij een ouderwetse Franse kast-en-sofa is of ook liever gaat voor vastigheid. Pierre heeft sinds 2017 een vriendinnetje genaamd Caterina Masetti Zannini. Klinkt alvast goed. ‘Cate’ komt uit Bologna en heeft harsens, want ze studeert Aerospace Engineering. Max mag dus wel oppassen, want voor je het weet installeert Cate stiekem wat updates op de auto van Pierre waardoor hij opeens als een raket over het circuit vliegt.

De Italiaanse heeft ook een Instagram-account dat het beproefde recept aanhoudt: zon, leuke momenten, exotische locaties, hier en daar een filtertje, je kent het wel. Zie hieronder een kleine greep uit het portfolio. Mocht je onder de indruk zijn, er is ook nog een zusjûûûhhhh…