Extra hippe Audi A4 komt pas in 2023

Serieus? Dat is over vier jaar, dudes.

Voorsprong door techniek. Dat is de slogan die Audi graag gebruikt, vaak zonder te vertalen. Vorsprung durch Technik wordt gewoon in het Verenigd Koninkrijk gebruikt. Een Brit in het Duits producten aanprijzen, je moet maar durven. Natuurlijk slaan de meeste slogans helemaal nergens op. Maar bij Audi begint het een beetje pijnlijk te worden. Natuurlijk bouwt het merk uitstekende auto’s, maar de technische voorsprong is nergens meer te vinden.

Dan doelen we met name op auto’s met een elektrische aandrijflijn. Er werd aangenomen dat op het moment dat de Duitse automerken zich ermee gingen bemoeien, dat het wel goed zou komen. Die zouden wel even laten zien hoe het moet. Dat valt dus een beetje tegen. Godzijdank is de e-tron quattro op dit moment in productie genomen. De auto is te bestellen en te spotten in Nederland. Maar een zwaluw maakt nog geen zomer.

Natuurlijk komt er meer. De e-tron Sportback (afbeelding boven) moet de volgende stap worden. We verwachten dat die auto dit jaar bij de Audi dealers staat. Volgend jaar komen daar twee elektrische Audi’s bij: de Q4 e-tron (afbeelding onder) komt aan het einde van 2020 op de markt, samen met de e-tron GT. Die laatste is een soort vierdeurs sportcoupé avant la lettre.

Harstikke leuk, al die crossovers en nichemodellen, maar wanneer komt er een elektrische Audi in het D segment? Daar heeft Audi designbaas Marc Lichte een antwoord op: deze komt pas in 2023. In een interview met het Britse AutoCar laat hij weten dat ze op dit moment die auto aan het ontwikkelen zijn. De auto staat op het PPE-platform, een platform waar de Audi e-tron GT en Porsche Taycan ook op komen te staan.

Laatstgenoemde wagens zijn ‘ware’ elektrische auto’s. Dat wil zeggen: ze zijn vanaf het begin ontworpen als elektrische auto. De e-tron quattro en e-tron Sportback staan op een aangepast MLB platform, een platform waar met name auto’s met verbrandingsmotoren gebruik van maken en ook als dusdanig ontwikkeld zijn. Voor wie wél begaan is met het ‘milieu’, maar niet zo lang wil wachten: de Audi A6, A7, A8 en Q5 zullen dit jaar als plugin hybride leverbaar zijn.