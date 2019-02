Dit is een zeldzaam slechte velg/auto combinatie

Hopelijk heb je nog niet ontbeten.

Een nieuwe dag, een nieuwe 8 Serie. De auto lijkt daarmee een status te bemachtigen die voorheen leek weggelegd voor Max Verstappen, Tesla en de Alfa Romeo 159. Toegegeven, die laatste hoort er niet bij te staan, maar je kan helaas niet alles hebben. De meeste keren is de 8 Serie Coupé behandeld, maar we hebben natuurlijk ook een 8 Serie in cabriolet-vorm. Dat is de auto die je hier ziet en we draaien er niet omheen: het resultaat is afgrijselijk.

Er gaan nu zoveel dingen mis. Zoals wel vaker bij een BMW is de uitvoering enorm belangrijk. Voor het vergelijk even een persfoto van BMW zélf hierboven afgebeeld. Kijk, zo kan het dus. Bij Forgiato denken ze dat héél anders over. Daar hebben ze een witte M850i xDrive bij de kladden gepakt en dat Alpinweiss is niet een al te tactische kleur voor de 8 Serie. Je ziet dat met name de achterbumper veel te veel frutsels bevat en niet zo misstaan in de digitale accessoire-catalogus van Need For Speed Underground.

Het ergste wat ze bij Forgiato gedaan hebben is tegelijkertijd het enigste wat ze gedaan hebben: het monteren van andere velgen. Nog geen twee weken geleden zagen we de Lamborghini Urus met 24″ jetsers en eerlijk is eerlijk: dat zag er zo goed uit dat je je afvroeg waarom Lamborghini het zélf niet levert. In het geval van deze 8 Serie vraag je je af wie er aan de verdovende middelen heeft gezeten. De ‘Orologio-M’ velgen zijn in dit geval 24″ groot en voorzien van een gouden rand. Waarschijnlijk staat het fantastisch op de nieuwe Lincoln Continental of een Chrysler 300, maar van de 8 Serie moeten ze afblijven, zo veel is duidelijk. Het geld dat je bespaart kun je vervolgens uitgeven voor een chipje bij G-Power. Iedereen blij.