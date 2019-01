G-Power M850i maakt wachten op de M8 overbodig

Even met je M850i op bezoek bij G-Power en rij met een nog bruter kanon naar huis.

We weten dat ‘ie gaat komen, maar BMW is er nog stil over. De nieuwe M8 zal een wapen van formaat zijn, dat is zeker. Tot die tijd moeten we het stellen met de 840d en de M850i. Laatstgenoemde is door G-Power aangepakt en geeft cijfers die de toekomstige M8 hoogstwaarschijnlijk gaan overtreffen.

Het voordeel van het turbo-tijdperk waar we nu in leven is dat motoren relatief eenvoudig te kietelen zijn. Met 530 pk en 750 Nm koppel uit de 4.4-liter V8 is de M850i xDrive geen zielig dingetje. Geef er echter een flinke klap op en er komt al meer vermogen tevoorschijn. G-Power komt met twee pakketjes voor deze modelvariant. In een Stage 1-setup klimt het vermogen van 530 naar 620 pk en 850 Nm koppel. Voor wie dat niet genoeg is hebben de Duitsers een Stage 2 voor je klaarliggen.

Die Stage 2 is goed voor maar liefst 670 pk en 890 Nm koppel. De BMW M8 krijgt naar verwachting 625 pk. Met die tuning kun je dus wel even vooruit. Letterlijk. Dankzij het xDrive-systeem moet dat vermogen prima zijn weg vinden naar het asfalt. G-Power heeft geen nieuwe acceleratietijden opgegeven. Een standaard M850i xDrive doet het sprintje naar de 100 in 3,7 seconden. Haal daar gerust 0,2 of 0,3 seconden vanaf in het geval van het Stage 2 pakket.