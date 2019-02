Dit is het nieuwste project van Gazoo Racing

Rode sportkuipjes, nice!

In relatief korte tijd heeft Toyota grote stappen gezet met Gazoo Racing. Het raceteam is een aparte afdeling van Toyota en richt zich specifiek op de autosportactiviteiten van het merk alsmede de smakelijke uitvoeringen. Denk aan de onverwacht leuke Yaris GRMN, diverse tuningskitjes voor de GT86 en natuurlijk de langverwachte GR Supra. Zelfs de Toyota Century limo van de Toyota opperbaas is aangepast door Gazoo Racing. Maar daar stopt het niet voor de Japanners.

Ze nemen nu zelfs klassiekers onder handen, in dit geval de Toyota Sports 800. Voor wie de Toyota Sports 800 niet kent, volgt er een korte samenvatting: de Sports 800 is een kleine sportcoupe met een tweecilinder motor en achterwielaandrijving. Deze leverde met 45 pk niet bijster veel vermogen, maar dankzij het lage gewicht waren de prestaties van de 0.8 liter motor niet verkeerd. De Toyota Sports 800 woog namelijk minder dan mijn zus vlak voor haar ontbijt: 580 kilogram.

Zie het een beetje als een concurrent voor de Honda S800 uit dezelfde tijd. Er zijn zo’n 3.000 exemplaren van de Sports 800 gebouwd, tussen 1965 en 1969. De Toyota Sports 800 is nooit in Nederland verkocht, alle exemplaren van deze vlotte Toyota gingen via Japanse dealers de weg op. Het exemplaar dat Gazoo Racing onder handen heeft genomen is meteen eentje met racepedigree. De Sports 800 in kwestie nam namelijk deel aan de allereerste endurance race op Suzuki, in 1966.

Gazoo Racing heeft de auto weer helemaal naar nieuwstaat teruggebracht. Niet zozeer van de straatauto, maar de raceauto. In die tijd was het gat tussen een straat- en competitie auto iets minder groot dan dat het tegenwoordig is. De Sports 800 ligt lager op de weg, heeft de beschikking over de meest schattige lichtmetalen velgen en een uitlaat die compleet recht en open lijkt te zijn. Om het af te maken heeft Gazoo Racing de welbekende stickers van hun andere projecten.