Nederlandse prijs BMW 8 Serie Cabrio bekendgemaakt

Alvast opwarmen voor de zomer.

De BMW 8 Serie Cabrio is aan het begin van deze maand pas onthuld, maar nu al presenteert het merk de Nederlandse prijzen van de cabrioversie van zijn absolute vlaggenschip. Ondanks het feit dat we ondertussen alweer bijna de winter ingaan, worden de eerste prijzen van de 8 Serie Cabrio vandaag bekendgemaakt. Logisch, want de bolide moet aankomende maart zijn marktdebuut maken.

Zoals verwacht is de 8 Serie Cabrio aanzienlijk duurder dan zijn gesloten broer. Sterker: tussen de Coupé en de Cabrio zit liefst 9.904 euro. Waar je 124.400 euro betaalt voor de 840d xDrive Coupé, tik je precies 134.304 euro af voor de dakloze variant. In beide gevallen bestaat de aandrijflijn uit een drieliter zes-in-lijnmotor op diesel en een achttrapsautomaat. De M850i xDrive, die aangedreven wordt door een aan een achttrapsautomaat verbonden 4,4-liter V8 benzinemotor, kost als cabriolet 179.302 euro. Dit is eveneens ongeveer 10 mille bovenop de prijs van de gesloten versie, die je voor 169.447 euro op de kop kunt tikken.

Dit zijn momenteel de enige uitvoeringen van de nieuwe 8 Serie die men kan bestellen. BMW werkt echter hard aan de ontwikkeling van nieuwe configuraties. Uiteraard moet er op een gegeven moment een volwaardig M-model van de 8 Serie komen, maar daarnaast wil BMW het gamma nog verder opdikken. Hierover heeft de Beierse autofabrikant recentelijk een boekje opengedaan.

Meer lezen? Bekijk HIER onze vergelijking tussen de 6 Serie Cabrio en de 8 Serie Cabrio.