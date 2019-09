Alpine A110 nu ook klaar voor de onverharde paden

Nog steeds is hij even geweldig.

Houdt het dan nooit op met dat gekke retrowagentje van Alpine? Nee, want het ding is geniaal. Niet alleen omdat wij dat zeggen, ook omdat hij presteert én is uitgeroepen tot Autoblog auto van het jaar 2018. Ook dit jaar zit het dochtermerk van Renault niet stil en er blijven nieuwe versies komen. Zoals bekend is de Première met zijn oplage van 1955 stuks al een tijdje uitverkocht, dus moet je opteren voor een Pure of Legende, een rauwe en een luxueuze versie. Daarnaast is er de extra sportieve en krachtige A110S die sinds recent het gamma van Alpine versterkt en de A110 GT4 voor het serieuze werk naast de weg. Voor wie écht voor elke situatie een Alpine wil: vanaf nu is er ook de A110 Rally.

Het spreekt allemaal heel erg voor zich. Ondanks dat rallyauto’s verplicht een kenteken moet hebben, is er voldoende ruimte voor aanpassingen. Daardoor kon de motor weer een stukje opgevoerd worden naar meer dan 300 pk. Zoals al een tijdje gebruikelijk is in de rallysport moet er een rolkooi in de auto, samen met kuipstoelen en zespuntsgordels. Verder is de auto nog verder gestript dan de normale A110 al is. Hoeveel kilo het scheelt meldt Alpine niet. In tegenstelling tot de normale A110 heeft de Rally-versie een sequentiële zesbak. Om het geheel op de weg te houden prijkt er op de achterzijde een grote koolstofvezel vleugel.

De auto is in samenwerking ontwikkeld met Franse rallykampioen Emmanuel Guigou en juniorkampioen Laurent Pellier. Zo kon de auto ingesteld worden tot een perfect rallykanon. Rally-fanaten (maar vooral teams) kunnen de auto voor 150.000 euro bestellen, voor een klein beetje extra krijg je ook de klassieke Alpine-blauwe kleur erbij en een systeem om de data uit te meten.