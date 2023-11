Dit is het duurste setje winterwielen van Nederland

Als je dan toch voor winterwielen gaat, doe dan meteen maar de duurste.

Het is ‘ineens’ slecht weer en dus laait de bekende discussie op. Nee, niet die over het klimaat en zwarte piet, maar over winterbanden. Het is een onderwerp dat bijzonder gevoelig ligt bij mensen. En dan hebben we het over bestuurders van auto’s met zomerbanden, winterbanden of allseasons. Ergens lijken ze allemaal het bij het juiste eind te hebben.

Newsflash: iedereen gebruikt de auto anders en mensen hebben te maken met andere weersomstandigheden. Dat heeft vaak iets te maken met de locatie waar je woont. Het is allemaal niet zo moeilijk.

En ondanks dat winterbanden in Nederland eigenlijk enorme overkill is gezien de zachte winters, is het wel degelijk een handige optie. Zeker als je een paar keer per jaar gaat skiën.

Opel Astra wielen

Dus wij gingen even kijken op Marktplaats om nu te kijken wat de duurste winterwielen zijn die je maar kunt krijgen. Daarvoor ga je gewoon eventjes naar de Auto-onderdelen sectie en selecteer je banden en velgen. Vervolgens vink je het hokje ‘winterwielen’ aan en sorteer je de prijs van hoog naar laag en zie daar: de duurste winterwielen van ons koude kikkerlandje. Nu moeten we eerlijk bekennen dat de stalen winterwielen voor de Opel Astra van Thom duurder zijn, maar wellicht moet dat 250 Eckermen zijn.

De prijs voor dit setje winterwielen van Porsche is echter niet een invoerfoutje. Het zijn namelijk originele wielen voor de Porsche Taycan, de Cross Turismo om precies te zijn. sterker nog, de naam van de velg is ‘Cross Turismo Design’-wielen.

Nu is het zeker niet verplicht om dit setje op een Cross Turismo te zetten, het kan ook heel tof staan op een Taycan Sport Turismo.

Afmetingen duurste winterwielen van Nederland (en de prijs)

Voor zijn de wielen 9,5×21 ET60 met 265/35 ZR21 Michelin Alpin 5 winterbanden. Achter zijn ze maar liefst 11,5×21 ET 66 met 305/30 ZR21 banden. Dat is een behoorlijk dik breedsetje voor EV. Geeft ook aan waarom de range niet extreem denderend is, maar de rijeigenschappen dat wel zijn. Let maar eens op bij moderne auto’s: die worden tegenwoordig op relatief smalle wieltjes afgeleverd.

Dan de prijs van het setje. Want de keiharde clickbait vereist natuurlijk wel dat we die vermelden. Nou, dat gaan we voor je verklappen : het setje kost 8.595 euro. Dat lijkt aan de hoge kant te zijn en dat is ook zo. De duurste winterwielenset bij Porsche is 6.918 euro, maar dan heb je die lelijke 20 inch wielen eronder. De advertentie kun je hier bekijken. Toch liever 22.500 euro uitgeven aan de stalen Opel Astra velgen van Thom? die kun je hier bekijken.