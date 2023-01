We moeten niet meer bang zijn voor Rusland, aldus A) de Kaak B) Sjaak Nieuwstad C) French Toast D) Arie van Beenen of E) Vitaly Petrov?

Rusland is nog steeds druk bezig met een speciale operatie die toevallig binnen de landsgrenzen van Oekraïne valt. Echt vlotten wil het nog niet voor de Russen. Vooraf zou je wellicht verwachten dat de (voormalig) wereldmacht even over de buren heen zou walsen. Maar niets is minder waar. Veel verder dan een hoop vernielen en gruweldaden uitvoeren, komen de Roeskies voorlopig niet. Het is nog maar de vraag of ze uiteindelijk überhaupt iets over houden aan deze exercitie landjepik.

Voor de bewoners van Oekraïne en enkele Russen die ongewild als kanonnenvoer naar het front gestuurd worden is het natuurlijk een echte tragedie. Echter voor allerlei andere mensen, brengt de oorlog ook klein(er) leed met zich mee. Oligarchen zien bijvoorbeeld hun tegoeden bevroren worden en jachten aan de ketting worden gelegd. En Russische sporters mogen her en der geen tournooitjes spelen, zoals Wimbledon.

Ook de Formule 1 heeft Rusland min of meer in de ban gedaan. Theoretisch gezien zou Daniil Kvyat mogen meedoen, als hij de vlag achter zijn naam afzweert en dergelijke. Maar Uralkali (en de Russische driekleur) moesten verdwijnen van de Haas F1 bolide en de Russische Grand Prix verdween ook van de kalender. Dit is zo’n raar geval waar symboolpolitiek en inclusiviteit nou net even niet hand in hand gaan.

Je kan er van alles van vinden en dat doet Vitaly Petrov dan ook. Wat hem betreft moeten we niet meer bang zijn om Russen toe te laten tot sportevenementen. Sterker nog, Petrov zelf beschouwt niemand echt kampioen, tenzij de Russen ook mee hebben gedaan (of mee mochten doen). Petrov, die zich enkele jaren als race steward al impopulair maakte bij wat Dave Chapelle de ‘alphabet-people’ noemt met wat boude claims, doet zijn uitspraken bij Sport-Express:

We moeten niet meer bang zijn en Rusland terug laten keren naar de sport. Iedereen moet voor zelf weten wat te denken, maar voor mij is dit onacceptabel. Vitaly Petrov, zelf Russisch

Petrov noemt ook het belang van de kinderen. Want wat moeten jonge Russische talentjes nu denken die willen sporten op wereldniveau? Zij hebben in principe niks te maken met Putin. Wat vind jij? Rusland maar weer terughalen en sport laten verbroederen? Of gewoon die ban vasthouden totdat Putin bijdraait? Laat het weten, in de comments!