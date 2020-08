Koop jij de goedkoopste Porsche Cayman S van marktplaats?

De goedkoopste Porsche Cayman S van Marktplaats is verrassend dik.

Het voordeel van Porsche ten opzichte van een Ferrari is heel erg simpel. Bereikbaarheid. Een Ferrari is bijzonder gaaf en sommige lezers hebben er zelfs eentje, maar het is slechts bereikbaar voor een zeer klein gedeelte van de samenleving.

Bereikbaarder

Een Porsche is wat dat betreft wat bereikbaarder. Als je kneiterhard je best doet, dan is het mogelijk om in Nederland een Porsche te kunnen kopen. We hebben het niet over een nieuwe Porsche, uiteraard. Zo hebben we op dit moment twee Porsches in de Autoblog garage staan. Een sinds kort ‘fabrieksnieuwe’ 996 van @Wouter en eentje die we binnenkort aan jullie voorstellen.

Goedkoopste Porsche Cayman

Geen van die Porsches is echter een Cayman en dat is eigenlijk raar. Voor ondergetekende is het namelijk de beste en gaafste auto die Porsche op dit moment maakt. Ook de occasions zijn meer dan de moeite waard. Vandaar dat we nu op zoek gingen naar de goedkoopste Porsche Cayman van Marktplaats en uiteraard hebben we ‘m gevonden.

Cayman met een S

Het is een Cayman in heuse ‘S‘-specificatie, dus met een 3.4 liter motor (in plaats van de 2.7) en 295 pk. Je kan niet alles hebben, dus is deze niet voorzien van die welhaast perfecte handbak, maar de Tiptronic S transmissie. Deze is op zich prima. het is niet zo’n gerobotiseerde bak gelukkig. Qua prestaties leverde je wel een klein beetje in ten opzichte van de handbak: 0-100 km/u duurt nu 6,1 seconnden en de topsnelheid is 267 km/u, de versie met handbak is 0,7 seconden en 8 km/u sneller.

Velgen

Maar hey, het is de goedkopste Cayman van Marktplaats, dus je moet kijken naar wat je wel hebt, niet naar wat je moet missen. Zo zitten er enorme velgen op, die helaas niet origineel zijn. Ze doen denken aan velgen die Techart destijds in de aanbieding had voor diverse Porsches. Ze misstaan zeker niet, maar af-fabriek had deze 987C andere wielen.

Interieur

Het mooiste is echter het interieur. Deze zou heel erg goed een behandeling kunnen krijgen om weer even frisser voor de dag te komen. De kleur van de het interieur is bijzonder gaaf. Dit zijn overigens de optionele sportzetels en de goedkoopste Cayman van Marktplaats is ook voorzien van het uitgebreide lederpakket. Dus ook het dashboard, de overkapping van de meters, de deurpanelen en zijkant van de middenconsole zijn van leer. De kleur van de dakhemel matcht mooi met de rest van het leder.

Import

Verder krijg je in het interieur verwennerijen als navigatie, een Bose geluidssysteem en automatische airco. Dat laatste is wel lekker met dit weer. Ook prettig: alle boekjes zitten erbij. Je kan aan de diabolische kentekens al zien dat de auto geïmporteerd is en de boekjes bevestigen dat. Vaak komen geïmporteerde Porsches uit Duitsland. Deze Cayman is iets extosicher: gezien de boekjes komt de auto uit het Midden-Oosten.

Prijs

De kilometerstand is op dit moment 138.950 km en de auto komt uit 2006, het tweede jaar dat de kleine Porsche coupé leverbaar was. De goedkoopste Porsche Cayman van Marktplaats moet 18.950 euro kosten. Natuurlijk is dat alsnog een hoop geld voor een oudere auto, maar voor een bijna 300 pk sterke sportcoupé met midscheeps geplaatste atmosferische zescilinder en achterwielaandrijving?







































Check hier de advertentie van de goedkoopste Porsche Cayman van Marktplaats.