De kekke Renault Triber is hier

En toch ook weer niet.

In tegenstelling tot sommige merken duurde het even voordat Renault zijn crossover lineup op orde had. Het merk had zwaar ingezet op een MPV range met de Modus, Grand Modus, Scenic, Grand Scenic, Espace en Grand Espace. Het merk had wel 4×4’s in de aanbieding in de vorm van de Scénic RX4 en Kangoo Altica 4×4.

Gelukkig is dat grotendeels rechtgezet. De huidige Scenic en Espace zijn meer een mix tussen een cross-over, MPV en stationwagon. Daarnaast heeft het Franse merk met de Captur, Kadjar en Koleos drie volwaardige SUV’s in de aanbieding. Daar komt er nu eentje bij in de vorm van de Renault Triber.

De Renault Triber is vandaag onthuld in India, speciaal met die markt in het achterhoofd. De auto vult daar het gamma aan met de Renault Kwid, Captur en Duster, die aldaar niet als Dacia maar als Renault door het leven gaat. De Renault Triber is aanzienlijk kleiner dan de foto’s doen vermoeden. Het is een zevenzits crossover, maar wel een kleintje. In technisch opzicht is het eigenlijk een verlengde Renault Kwid.

Er is maar één motor leverbaar en dat is een 1.0 benzinemotor. Deze is goed voor 72 hele pk’s en 96 Newtonmeter aan koppel. Als één van de mogelijk zeven Renault Triber inzittenden is het zaak niet al te veel haast te hebben. De motor is gekoppeld aan een eenvoudige handgeschakelde vijfbak. Een gerobotiseerde handbak die als automaat kan fungeren is optioneel leverbaar.

Renault is zeer optimistisch over de Triber. Ze verwachten de komende 3 jaar er 200.000 exemplaren van te verkopen, enkel en alleen in India. Renault is echter wel van plan op een later moment de auto naar andere landen te exporteren. Of Nederland daaronder valt, is niet duidelijk.