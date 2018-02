Dit is het nieuwe snoepje van Giorgetto Giugiaro

je hoopte waarschijnlijk op foto's van zijn nieuwe chica, maar helaas, je moet het doen met foto's van zijn nieuwe creatie.

Lekker dan. Je bent VAG en je denkt eindelijk weer eens wat tof design binnen te halen, dus je koopt Italdesign van Giorgetto Giugiaro. Ze gaan daar noest aan het werk en dat levert de Zerouno op, een auto waarvan de naam slaat op het uiterlijk. Is het een één van de tien voor de moeite, of zijn we keihard en geven we ‘m gewoon een dikke doughnut? Ondertussen begint de man waar het allemaal om begonnen is gewoon weer doodleuk een nieuw designbedrijfje samen met een paar Chinezen, genaamd GFG (Giorgetto & Fabrizio Giugiaro) Style. Wat heb je dan eigenlijk gekocht als VAG?

Enfin, in Genève staat de Sybilla, het nieuwste projectje van de designheld die dit jaar zijn 80ste verjaardag viert. De Sybilla is een forse, vijf meter lange sedan met een grote glazen koepel die dienst doet als passagierscompartiment. De auto doet ons enigszins denken aan Giugiaro-designs van vroeger, zoals de Jaguar Kensington en Maserati 3200 GT. De glazen koepel schuift overigens deels naar voren weg om instappen te faciliteren, een oplossing die Giorgetto in 1963(!) al gebruikte voor de Chevrolet Testudo.

Gezien het feit dat de auto tot stand is gekomen met het Chinese energiebedrijf Envision, zal het je niet verbazen wat er onder de kap ligt. Inderdaad, het is een blendermotor. Of we de auto ooit terug zullen zien als productiemodel is natuurlijk maar helemaal de vraag. Zou jij dat wel fijn vinden?