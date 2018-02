Totaalmalloot rost met 213 km/h langs strooiwagens

Icy Hot Stuntaz!

Rammen met dat hok yo! De vrieskou heeft duidelijk zijn invloed gehad op het brein van een man uit het Friese Gorredijk. Gisterenavond begaf hij zich op glad ijs, door met een gemiddelde snelheid van 198 kilometer per uur op de klok de Bonkevaart Rijksweg A7 over te razen. Dit terwijl onze hoeders van de overheid op dat tijdstip druk bezig waren zout te strooien, omdat de koude de wegen dreigt te veranderen in ijsbanen.

De Sven Kramer-wannabe voerde ter hoogte van Beetsterzwaag de snelheid op tot een piek van 213 kilometer per uur. Onbekend is of hij daarbij ook nog van rijbaan durfde te wisselen.

Daar de maximale snelheid op het stukje asfalt vastgesteld is op 130 kilometer per uur, overschreed de man de magische grens van 50 kilometer per uur te hard. Zijn rijbewijs is hij voorlopig dus kwijt. De richtlijn voor dit soort vergrijpen is volgens Team Verkeer Noord-Nederland twee maanden inhouding.

Tegen de tijd dat de man zijn rijbewijs terugkrijgt, zijn (hopelijk) de mooie lentedagen alweer aangebroken. Op dat moment zijn dit soort snelheden wel verdedigbaar op uitgestorven snelwegen ’s nachts in Friesland, toch? Of zakken we met dergelijke koek-en-zopie popiejopie uitspraken zelf door het ijs?

Image-Credit: Politie Team Verkeer Noord-Nederland, met dank aan Dennis voor de tip!