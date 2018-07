Hier, het nieuwe speeltje van matrassenkoning Michael Fux

Een nieuwe auto kan aan de collectie worden toegevoegd.

McLaren is deze week begonnen met het leveren van de Senna in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Senna is op een paar punten anders in vergelijking met de Europese variant. Naast de oranje reflector, heeft de Senna twee in plaats van drie uitlaten in de VS. Dit heeft te maken met regelgeving. In Europa moeten dit soort auto’s een klep in de uitlaat hebben om op de mark te kunnen komen. In de VS kent men geen dergelijke regel. Een Amerikaanse Senna klinkt dan ook luider in vergelijking met een Europese variant, zeker stationair en op lage toeren.

Bij McLaren New Port Beach in Californië kwam deze week bijvoorbeeld een MSO Papaya Orange Senna binnen, maar voor dit verhaal schakelen we over naar de andere kant van de VS. In New York City heeft matrassenkoning en autoverzamelaar Michael Fux zijn Senna in ontvangst genomen.

Geheel in Britse stijl koos Fux voor een donkergroene specificatie. De ondernemer heeft de eer om de eerst op kenteken geregistreerde Senna van de VS te rijden. De auto past goed naast zijn volledig groene McLaren P1.

De auto werd met een transporttruck geleverd op de binnenplaats van One Beacon Court in Manhattan, New York City. Fux bezit een appartement in dit complex. Leuk feitje: Beyoncé verkocht onlangs haar driekamer One Beacon Court appartement voor een slordige 10 miljoen dollar.

Fotocredit: McLaren Greenwich via Facebook