Audi frist TT en TT Roadster op

De derde generatie TT kan zo weer even mee.

Het is alweer vier jaar geleden dat Audi de derde generatie TT op de markt heeft gebracht. Gisteren werd via de lekmachine duidelijk dat er een facelift aan zat te komen en nu brengt Audi het nieuws officieel naar buiten. Belangrijkste kenmerken voor de facelift zijn enkele nieuwe designelementen, een rijkere standaarduitrusting en krachtigere motoren. Tevens komt het merk met een speciaaltje om 20 jaar Audi TT te vieren.

Over het uiterlijk kunnen we kort zijn. Hier hebben geen spectaculaire maatregelen plaatsgevonden, wat je overigens niet hoeft te verwachten bij een update. De nieuwe frutsels in de voor- en achterbumper maken het ontwerp vooral drukker en in mijn ogen niet mooier. Wel een makkelijk puntje om de opgefriste TT aan te herkennen.

We springen gelijk door naar zaken die er wel toedoen. Meer powah! De 180 pk 1.8 TFSI verdwijnt en daarvoor komt de 40 TFSI voor in de plaats met 197 pk. Dit is een tweeliter motor, mocht je de badgestrategie van Audi nog niet begrijpen. Daarboven komt de 45 TFSI met 245 pk. De motoren zijn zowel met een handbak als een S-tronic automaat te krijgen.

De TTS-uitvoering is het voorlopige topmodel van de facelift. Standaard gekoppeld aan de S-tronic, komt de TTS met 306 pk. De sportiefste TT sprint in 4,8 seconden naar de honderd. Dat geldt voor zowel de coupé als de Roadster. De TTS heeft standaard Quattro, de 45 TFSI kan optioneel met Quattro worden geleverd.

Eind dit jaar staat de opgefriste TT bij de dealer. Prijzen worden op een later moment gecommuniceerd.

Speciaal model

Zoals gezegd lanceert Audi met deze facelift een gelimiteerd model. Van zowel de TT Coupé als Roadster komt een extra aangeklede 20-years uitvoering. De totale oplage bedraagt 999 stuks. Als uitrusting komt de gelimiteerde Audi met onder meer een Mokassinbruin interieur met Panuka-stikels, andere uitlaten, Matrix-OLED achterlichten, matte Audi-ringen en de nodige TT 20 years-badges.