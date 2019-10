Ceaușescu! Mensen kopen massaal goedkoop vervoer

Bump...bump...bump...

De reclame ken je wel, maar dat de keiharde realiteit hetzelfde beeld laat zien wist je misschien nog niet: de Dacia Duster is een regelrechte verkoopknaller in Europa. Als we de verkoopcijfers van JATO Dynamics bekijken zien we zelfs dat de Duster in augustus de op één na best verkopende auto van heel Europa was. Er werden er in een maand tijd 19.451 verkocht. Dat is tevens een stijging van 10,8 procent jaar op jaar. Slechts één auto deed het beter en je mag zelf invullen welke auto dat is. Hint: er komt binnenkort een achtste generatie van op de markt.

Op de derde plek achter de Duster vinden we de Volkswagen T-Roc terug. Daar weer achter staan de -jawel- Dacia Sandero en Volkswagen Polo, om er een volledige Volkswagen-Dacia top-5 van te maken. Net als grote broer Golf verliest de Polo overigens wel flink terrein ten opzichte van vorig jaar (-21,2 procent). Voor de Golf is dat ‘begrijpelijk’, gezien het feit dat er een opvolger aan zit te komen. In geval van de Polo is een dergelijk verval in verkopen waarschijnlijk toch een zorgwekkende ontwikkeling voor Volkswagen.

Datzelfde Volkswagen blijft overigens heer en meester op de Europese markt, met ruim twee keer zoveel verkopen als runner up Ford in augustus. Dacia staat ondanks de twee toppers in de showroom slechts op de negende plaats, omdat Dacia nu eenmaal niet zoveel andere (succesvolle) modellen heeft. Desalniettemin komt Dacia inmiddels in de buurt van moeder Renault qua verkoopcijfers. Kennelijk zijn toch veel Europeanen op zoek naar nieuw maar tevens goedkoop no-nonsense vervoer. Snap jij de liefde voor de door de ANWB ooit nog als ‘gevaarlijk‘ omschreven Duster wel, of zou je iedereen aanraden een okkazie van een Duits merk op de kop te tikken? Laat het weten, in de comments!