GP Spanje 2020: tijden en wat je moeten weten

De sfeer zit er lekker in. Eindelijk was er tegenstand tegen de hegemonie van Mercedes. Uiteraard kwam deze tegenstand van niemand minder dan Max Verstappen die 70th Anniversary GP op zijn naam heeft gezet.

Volgens Mercedes is Red Bull een zeer geduchte titelkandidaat. Natuurlijk moeten ze dat zeggen, anders stellen die WK-titels niet zo heel erg veel voor. Voordat we gaan beginnen met de uitgebreide voorbeschouwing.

Hoe ziet de agenda eruit voor de GP van Spanje 2020?

Vrijdag 14 augustus

11:00 – 12:30 | eerste vrije training

15:00 – 16:30 | tweede vrije training

Zaterdag 15 augustus 2020

12:00 – 13:00 | derde vrije training

15:00 – 16:00 | kwalificatie

Zondag 16 augustus 2020

15:10 – 17:10 | Race

Waar kan ik de GP van Spanje 2020 online volgen?

Ben je in het buitenland en wil je toegang tot F1-streams van over de hele wereld, dan is dit overzicht van F1 uitzendingen per land erg handig!

GP Spanje

De GP in Spanje zal altijd een bijzonder plaatsje hebben in de harten van Nederlandse sportfans. Max Verstappen was net begonnen aan zijn tweede seizoen bij Toro Rosso, waar passant Daniil Kvyat zou vervangen. De Rus had er een onstuimige seizoensstart opzitten. Verstappen kwam, zag twee Mercedessen het grind in rijden en overwon.

Barcelona

Eind jaren ’60 en ’70 werd de race om en om gehouden in Jarama (centraal Spanje) en Montjuïc (Catalonië). Van 1976 tot 1981 gaf men de voorkeur aan Jarama. Daarna werd 1986 tot en met 1990 gereden op Jerez. Sinds 1991 rijd men op het circuit van Catalunya zoals dat nu nog steeds gebeurt.

Wat is er zo bijzonder aan Circuit de Catalunya Barcelona?

Eigenlijk niets. Het is een vrij smalle bandencircuit met veel bochten. Inhalen is in principe niet mogelijk. Zeker als je in een auto zit met een uitstekende wegligging, maar slechts een redelijke motor: heb je een probleem. Ook met DRS kom je er niet voorbij. Daar is het baantje te kort voor.

Hoe zag het podium er de vorige race op Barcelona uit?

Vorig jaar was de race zeldzaam saai. Het enige spannende was de start waarbij Verstappen uitstekend gebruik maakte van het stuntelen van Vettel en zo op het podium terecht kwam. Ondanks zijn pole position werd Bottas niet de winnaar, in de eerste bocht kwam Hamilton al voorbij zeilen.

Hamilton Bottas Verstappen

Wie reed er de vorige race op Barcelona de snelste ronde?

Uiteraard was dat Lewis Hamilton. Het geweldige publiek stuwden de kunsten van de Brit naar ongekende hoogte. In ronde 54 reed Hamilton een tijd van 1:18.492.

Wie pakte pole position de vorige race op Barcelona?

We verklapten het net al, maar het was Valtteri Bottas die met een tijd van 1:15.406 mocht starten van de eerste plaats. Zijn tijd was 6 tienden sneller dan die van Hamilton. Een wereldprestatie van de Fin.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen deze race?

In principe geen enkele. Niet onaardig bedoeld, maar nuchter beschouwd is Mercedes veel en veels te sterk. Dat Verstappen won in 2016 was geweldig, maar ook mazzel omdat Rosberg en Hamilton elkaar van de baan reden. Sinds het V6 Turbo hybride tijdperk won Mercedes hier gewoon alle races (op die ene in 2016 na, dan). De laatste drie jaar won Lewis Hamilton.

De banden zijn een volle compound harder dan Silverstone. Ook zijn de bochten compleet anders: veel langzamer. Een podium is sowieso mogelijk, uiteraard. Maar voor een betere positie moet de hitte Mercedes parten gaan spelen. Een ding is wel duidelijk geworden: als er ook maar ergens een gaatje valt, is Verstappen de enige coureur die er gebruik van maakt.

Wat is de weersvoorspelling van de GP van Spanje 2020?

Normaliter wordt er getest op Barcelona in de winter en in het voorjaar de race verreden. Maar vanwege corona-redenen zijn we nu pas in Spanje. Tijdens de zomer. Het gaat behoorlijk warm worden. Vrijdag is het bewolkt en 28 graden. De wind is niet erg sterk, maar wel wisselvallig. Zaterdag wordt het mooier en warmer, ongeveer 29 graden. Zondag gaat het behoorlijk regenen. Helaas zal de regen naar alle waarschijnlijkheid vallen voordat de race zal aanvangen.

Waar volg ik de GP van Spanje 2020?

Net als anders zijn er vier manieren om de race te volgen. Uiteraard zullen we alle voor en nadelen met je doornemen.

F1TV

Op de redactie proberen diverse leden de app uit. Tijdens de race werkt deze beter dan voorgaande jaren. Wel kan het soms lang duren voordat de boel weer op gang komt. Dus zet F1TV van te voren al aan, zodat je niet meer hoeft in te loggen. Het leukste aan F1TV is dat je alle races kunt volgen die dat F1-weekend worden gereden. Dus je kan het voorprogramma volgen. Ook heel erg leuk is dat je alle F1-races kunt bekijken van de afgelopen 29 jaar. Eigenlijk is het de perfecte service voor de F1 fan. Nu nog even de app stroomlijnnen en verbeteren. Handig: je kunt kiezen uit het commentaar.

Ziggo

Het belangrijkste punt van Ziggo is de betrouwbaarheid. Als je een race hebt gekocht (dat kan voor 3,99) weet je dat je alles gewoon kunt volgen. Mocht je Ziggo in je pakket hebben, kun je de race gewoon zien op kanaal 14. Mocht dit niet zo zijn, dan kun je ook een Ziggo pakketje aanschaffen. Commentaar van Mol en Winkelmann is top, maar bij de voor- en nabeschouwingen zetten ze altijd een bekende Nederlander erbij die sinds 16 mei 2016 óók F1 kijkt erbij en dat bederft de kijkvreugde ernstig.

RTL

Voor deze moet je snel zijn. De populariteit van de F1 is tanende, zelfs in een autogek land als Duitsland. Vroeger waren er nog twee Grand Prix’ in Duitsland en was er Schumacher muziek op de radio, tegenwoordig is men in Duitsland niet heel erg geinteresseerd meer, ondanks dat Vettel nog altijd meedoet. De voorbeschouwingen zijn in tegenstelling bij Ziggo alleen maar met mensen uit de F1 of autosport en dat scheelt een slok op de borrel. Nadeel: omdat alles gratis is, moet de race onderbroken worden voor reclames van heerlijke frisbittere pilsjes. Njam. Maar hey: het is wel allemaal gratis.

Streams

Als je niet wil betalen voor diensten waarvoor mensen betaald dienen te worden, dan kun je via streams dit fatsoen omzeilen. Er zijn diverse diensten waarbij je de race kunt kijken. Dit is weliswaar gratis, maar niet zonder risico. De hoeveelheid malware, spam en andere onzin moet je voor lief nemen. Ook zijn de uitzendingen niet altijd even stabiel, laat staan dat het beeld van hoge resolutie is.

Autoblog voorspelling voor GP van Spanje 2020?

Elke race zullen onze drie huiscoryfeeen een gewaagde, boude en opmerkelijke uitspraak doen en Hamilton als winnaar tippen. De afgelopen vijf races won Hamilton drie keer, dus het is goed mogelijk:

Wouter:

Hamilton Bottas Verstappen

Max, Max, Max. Misschien wordt hij nog wel wereldkampioen he. Het kan allemaal nog hè, of niet? Nou niet, want natuurlijk hebben ze bij Mercedes-AMG de hele week doorgewerkt om het issue rond de banden strak te trekken. Het wordt weer een voorspelbaar rijtje dus en Albon wordt vijfde. Eén van de Racing Points wordt vierde. Wouter, heeft nooit de slagersvakschool gevolgd

Michael:

Hamilton Verstappen Albon

Laten we eens positief zijn en denken dat de banden inderdaad nog een issue gaan zijn voor Mercedes aankomend weekend. Geluksvogel Hamilton zal volgens mij net de dans gaan ontspringen omdat ze precies de strategie van Red Bull gaan imiteren en hem dus net voorblijven. Dat zal bij Bottas wel niet helemaal goed gaan. Albon op 3 omdat hij ook een keertje het geluk aan zijn zijde zal hebben zodat het net lijkt alsof hij een competitieve teammaat van Max is. Michael, ontdekker van de Ras-patat.

Jaap:

Hamilton Bottas Verstappen